Στίβεν Σπίλμπεργκ κατά της τεχνητής νοημοσύνης: «Δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη ψυχή»

Ο σκηνοθέτης πήρε ξεκάθαρη θέση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο, τονίζοντας ότι η λειτουργία της πρέπει να είναι καθαρά εργαλειακή και όχι δημιουργική.

Την έντονη ανησυχία του για τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία του θεάματος εξέφρασε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά τις τεχνολογικές δυνατότητες της ΑΙ, υπάρχουν σαφή όρια που – κατά τη γνώμη του – δεν πρέπει να ξεπεραστούν.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης μίλησε στο podcast «IMO» της Μισέλ Ομπάμα και του Κρεγκ Ρόμπινσον, όπου αναφέρθηκε στις δυνατότητες αλλά και στους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο. Αν και αναγνώρισε ότι η ΑΙ μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη σε τομείς όπως η ιατρική ή η διευκόλυνση τεχνικών διαδικασιών στην παραγωγή, υπογράμμισε πως δεν αποδέχεται την ιδέα να έχει τον «τελικό λόγο» στη δημιουργία.

