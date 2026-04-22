Άτακτο ζευγάρι πενηντάρηδων έκανε σεξ μες στο αεροπλάνο: Η δικαιολογία άφησε άφωνο το πλήρωμα

Ασυγκράτητο ζευγάρι 50άρηδων έκανε σεξ στην καμπίνα του αεροπλάνου και πιάστηκαν από τους συνεπιβάτες τους. Η δικαιολογία που έδωσαν ήταν το λιγότερο... ανήκουστη.

Ζευγάρι πενηντάρηδων προκάλεσε σοκ και αηδία στους συνεπιβάτες του, όταν αποφάσισε να συνευρεθεί ερωτικά μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου, ενώ αυτό βρισκόταν ακόμη στον διάδρομο απογείωσης.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε πτήση της εταιρείας Jet2 που αναχωρούσε από το αεροδρόμιο East Midlands με προορισμό τα Γκραν Κανάρια. Επιβάτες που κάθονταν κοντά στο ζευγάρι παρατήρησαν έντονες κινήσεις και ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές που δεν άφηναν περιθώρια παρερμηνείας.

Ένα άλλο ζευγάρι, ο Ντάρεν και η Λίζα Στριτ, κατέγραψαν τυχαία τις σκηνές ενώ τραβούσαν βίντεο το αεροσκάφος, και ενημέρωσαν αμέσως το πλήρωμα, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την παρουσία παιδιών στην πτήση.

Η απίστευτη δικαιολογία που παρέθεσε το ζευγάρι

Όταν το πλήρωμα πλησίασε το ζευγάρι για να ζητήσει εξηγήσεις, η απάντηση που έλαβε ήταν τουλάχιστον ευφάνταστη. Οι δύο επιβάτες ισχυρίστηκαν ότι δεν έκαναν σεξ, αλλά ότι «προσεύχονταν» επειδή ήταν η πρώτη τους φορά που ταξίδευαν με αεροπλάνο και ένιωθαν φόβο.

Παρά το γεγονός ότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο το αεροσκάφος να επιστρέψει στο αεροδρόμιο αναχώρησης, η πτήση τελικά συνεχίστηκε κανονικά. Ωστόσο, η Jet2 δεν άφησε το περιστατικό ατιμώρητο.

Βαριά «καμπάνα» στο άτακτο ζευγάρι

Η εταιρεία προχώρησε σε οριστικό αποκλεισμό του ζευγαριού από τις πτήσεις της, ενώ τους έκανε έξωση και από το ξενοδοχείο που περιλαμβανόταν στο πακέτο των διακοπών τους. Επιπλέον, το ζευγάρι ενημερώθηκε ότι δεν θα του επιτραπεί να επιβιβαστεί ούτε στην πτήση της επιστροφής, αναγκάζοντάς το να βρει άλλο τρόπο για να γυρίσει στη βάση του.

Σε ανακοίνωσή της, η Jet2 ανέφερε: «Οι συγκεκριμένοι πελάτες έχουν αποκλειστεί διά βίου. Ως αεροπορική εταιρεία και ταξιδιωτικός οργανισμός φιλικός προς τις οικογένειες, ακολουθούμε πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε απαράδεκτη συμπεριφορά όπως αυτή».

