Υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας για 13 βουλευτές της ΝΔ για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Υπερψηφίστηκε η άρση της ασυλίας για τους 13 βουλευτές της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με συντριπτική πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε το αίτημα για την άρση της ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων τα ονόματα εμπλέκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απόφαση ελήφθη μετά από ονομαστική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 288 βουλευτές. Η συζήτηση στην Ολομέλεια ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις εκπροσώπων όλων των κομμάτων, πριν ανοίξει το σύστημα της ψηφοφορίας για κάθε μία από τις 13 περιπτώσεις ξεχωριστά.

Τα ονόματα των 13 βουλευτών που άρθηκε η ασυλία τους

Οι αιτήσεις άρσης ασυλίας αφορούν στελέχη της κυβερνητικής παράταξης που έχουν διατελέσει σε καίριες κυβερνητικές θέσεις ή συμμετέχουν ενεργά στο κοινοβουλευτικό έργο. Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά τους:

Κατερίνα Παπακώστα Κώστα Αχ. Καραμανλή Γιάννη Κεφαλογιάννη Νότη Μηταράκη Κώστα Τσιάρα Κώστα Σκρέκα Δημήτρη Βαρτζόπουλο Μάξιμο Σενετάκη Λάκη Βασιλειάδη Χρήστο Μπουκώρο Θεόφιλο Λεονταρίδη Χαράλαμπο Αθανασίου Τάσο Χατζηβασιλείου

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο μικροσκόπιο

Η άρση της ασυλίας ανοίγει πλέον τον δρόμο για τη δικαστική διερεύνηση των δύο δικογραφιών που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η υπόθεση αφορά τη διαχείριση πόρων και τις διαδικασίες στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ένα ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το τελευταίο διάστημα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ