36.000 άτομα έκλεισαν το Facebook για έξι εβδομάδες: Ποια ήταν τα οφέλη για την ψυχική τους υγεία

Ερευνητές αποκαλύπτουν εκπληκτικά ευρήματα αφού έπεισαν 36.000 άτομα να κλείσουν το Facebook για έξι εβδομάδες...

Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Stanford αποκαλύπτει τη σημαντική βελτίωση της ψυχικής υγείας όσων απέχουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον απόηχο της ιστορικής δικαστικής απόφασης που έκρινε τη Meta υπεύθυνη για τον εθισμό μιας νεαρής γυναίκας.

Το πείραμα των 36.000 χρηστών: Ποιες ομάδες ωφελήθηκαν περισσότερο

Οι ερευνητές ζήτησαν από 36.000 άτομα να απενεργοποιήσουν τους λογαριασμούς τους στο Facebook και το Instagram για έξι εβδομάδες, σε μια περίοδο υψηλού στρες πριν από τις αμερικανικές εκλογές.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά για το 27% των συμμετεχόντων που παρέμειναν εκτός πλατφορμών για όλο το διάστημα, καθώς κατέγραψαν κατακόρυφη βελτίωση στη συναισθηματική τους ευεξία σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Η μελέτη έδειξε ότι τα οφέλη διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα και την ηλικία:

Instagram : Οι γυναίκες ηλικίας 18 έως 24 ετών παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στην ψυχική τους διάθεση

Facebook: Τα άτομα άνω των 35 ετών αποκόμισαν τα σημαντικότερα οφέλη από την αποχή

Ωστόσο, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι πολλοί χρήστες απλώς «μετακόμισαν» σε άλλες εφαρμογές, υποδηλώνοντας ότι η βελτίωση της διάθεσης οφειλόταν εν μέρει στην αλλαγή περιεχομένου και όχι απαραίτητα στη συνολική μείωση του χρόνου μπροστά στην οθόνη.

Η ιστορική δικαστική ήττα της Meta και η νέα πραγματικότητα του «Doomscrolling»

Η έρευνα έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, μετά την καταδίκη των Meta και Google τον περασμένο Μάρτιο. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι εταιρείες έχτισαν σκόπιμα εθιστικές πλατφόρμες που έβλαψαν την ψυχική υγεία μιας 20χρονης, επιδικάζοντας αποζημίωση 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά την απαγόρευση των social media για εφήβους στην Αυστραλία, η οποία φαίνεται να αποδίδει ωθώντας τους νέους σε εξωτερικές δραστηριότητες, η πίεση προς τις πλατφόρμες αυξάνεται.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις επιπτώσεις του «doomscrolling», ενώ σοκάρουν τα στοιχεία που θέλουν Αμερικανούς φοιτητές να παραδέχονται ότι παρακολουθούν TikTok ακόμα και κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, αποδεικνύοντας το μέγεθος του εθισμού στη σύγχρονη εποχή.