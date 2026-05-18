Global Sumud Flotilla: Έλληνας μεταξύ των συλληφθέντων μετά το ισραηλινό ρεσάλτο - «Η ζωή μου βρίσκεται σε κίνδυνο»

Ο Έλληνας ακτιβιστής Γαβριήλ Παπουτσάκης βρίσκεται μεταξύ όσων συνελήφθησαν μετά την επέμβαση του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού σε πλοία ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί η επέμβαση του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού σε πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που κατευθύνονταν προς τη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν βρίσκεται και ο Έλληνας πολίτης Γαβριήλ Παπουτσάκης, ο οποίος επέβαινε στο πλοίο «Arna's Children». Μετά την επιχείρηση δημοσιοποιήθηκε μήνυμά του, στο οποίο αναφέρει ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο και ζητά την άμεση παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για την απελευθέρωσή του και την ασφαλή διέλευση του υπόλοιπου στόλου.

Στο μήνυμά του, ο Έλληνας ακτιβιστής υποστηρίζει ότι το πλοίο δέχθηκε «παράνομη επίθεση» ενώ έπλεε με προορισμό τη Γάζα, με στόχο -όπως αναφέρει- να σπάσει ο αποκλεισμός της περιοχής. Παράλληλα καλεί σε κινητοποιήσεις υπέρ της ασφάλειας των υπόλοιπων πλοίων της αποστολής.

Η οργάνωση March to Gaza Greece κατήγγειλε ότι το πλοίο καταλήφθηκε περίπου 240 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας, υποστηρίζοντας πως η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εντός κυπριακής ζώνης έρευνας και διάσωσης και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετά ακόμη πλοία του στολίσκου αναχαιτίστηκαν στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ αναφορές διεθνών μέσων κάνουν λόγο για περισσότερες από 100 συλλήψεις ακτιβιστών και μελών των αποστολών.

Βίντεο και εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν πολεμικά πλοία να προσεγγίζουν τα σκάφη, ενώ ο στολίσκος υποστήριξε ότι επρόκειτο για «ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή».

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τις διεθνείς αντιδράσεις για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα να συνεχίζονται.

