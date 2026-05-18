Εξαφάνιση Μπεν: Το χρονικό της τραγωδίας που δεν βρήκε ποτέ απάντηση - Νεκρός ή τον απήγαγαν;

Μετά από 35 χρόνια οι Αρχές αποφάσισαν επίσημα τον τερματισμό της αναζήτησης του μικρού αγοριού που χάθηκε στην Κω.

Ο Μπεν Νίνταμ γεννήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1989 στο Σέφιλντ της Αγγλίας και εξαφανίστηκε στις 24 Ιουλίου 1991, σε ηλικία μόλις 21 μηνών, στο νησί της Κω. Η υπόθεσή του εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές και πολύκροτες εξαφανίσεις παιδιών στη Βρετανία και μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί οριστική απάντηση για το τι ακριβώς συνέβη.

Ο μικρός Μπεν βρισκόταν για διακοπές στην Κω μαζί με την οικογένειά του, όπου ζούσαν οι παππούδες του που είχαν μεταναστεύσει στο νησί. Η οικογένεια διέμενε στο χωριό Ηρακλής και εκείνη την ημέρα το παιδί είχε μείνει υπό την επίβλεψη των παππούδων του, ενώ η μητέρα του, Κέρι Νίνταμ, εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής.

