Τα μύδια του γλυκού νερού εξαφανίζονται: Το οικολογικό μυστήριο που ανησυχεί τους επιστήμονες

Ραγδαία εξαφάνιση των μυδιών γλυκού νερού στις ΗΠΑ προκαλεί ανησυχία. Επιστήμονες αναζητούν τα αίτια πίσω από την «αόρατη» οικολογική απειλή.

Σε βάθος λίγων εκατοστών, στον πυθμένα ενός ποταμού στο Κεντάκι, ένα φαινομενικά άψυχο «βότσαλο» αποκαλύπτει έναν από τους πιο περίπλοκους και άγνωστους κύκλους ζωής της φύσης. Πρόκειται για ένα μύδι γλυκού νερού, οργανισμός-κλειδί για τα οικοσυστήματα, που σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με μαζική εξαφάνιση.

Παρά τις βελτιώσεις στην ποιότητα των υδάτων και τη μείωση των μεγάλων παρεμβάσεων, όπως τα φράγματα, οι πληθυσμοί των μυδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να καταρρέουν. Οι επιστήμονες μιλούν πλέον για μια «σιωπηλή περιβαλλοντική κρίση» χωρίς ξεκάθαρη αιτία.

Ένας αόρατος, αλλά κρίσιμος οργανισμός

Τα μύδια του γλυκού νερού μπορεί να περνούν απαρατήρητα, όμως επιτελούν ζωτικής σημασίας λειτουργίες. Φιλτράρουν το νερό, συγκρατούν βακτήρια και άλγη (φύκια ή άλλα φυτά που αναπτύσσονται σε υδάτινο περιβάλλον), στηρίζοντας ολόκληρες τροφικές αλυσίδες. Ορισμένα ζουν πάνω από έναν αιώνα, ενώ η αναπαραγωγή τους περιλαμβάνει έναν εντυπωσιακό «παρασιτικό» κύκλο: οι προνύμφες τους προσκολλώνται στα βράγχια ψαριών για να επιβιώσουν και να μετακινηθούν.

Στη Βόρεια Αμερική έχουν καταγραφεί περίπου 300 είδη. Ωστόσο, το 10% έχει ήδη εξαφανιστεί και σχεδόν το ένα τρίτο θεωρείται απειλούμενο.

Η κατάρρευση χωρίς εμφανή αιτία

Η παραδοσιακή εξήγηση για την απώλεια βιοποικιλότητας -ρύπανση, φράγματα, ανθρώπινες παρεμβάσεις- δεν επαρκεί πλέον. Αν και οι παράγοντες αυτοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο τον 20ό αιώνα, η συνεχιζόμενη πτώση των πληθυσμών παραμένει ανεξήγητη.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια περιβαλλοντική καταστροφή χωρίς σαφή αιτία», σημειώνουν ερευνητές που μελετούν το φαινόμενο σε δεκάδες ποτάμια.

Οι «ύποπτοι»

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον στρέφεται σε πιο σύνθετες απειλές. Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά είδη-εισβολείς, όπως οι ασιατικές αχιβάδες, που εξαπλώθηκαν ραγδαία και ανταγωνίζονται τα ντόπια μύδια για τροφή.

Παράλληλα, ερευνάται η πιθανότητα άγνωστων παθογόνων οργανισμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί μαζικοί θάνατοι μυδιών μέσα σε λίγες εβδομάδες, χωρίς να έχει εντοπιστεί οριστική αιτία.

Μπροστά στον κίνδυνο εξαφάνισης, επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις επιχειρούν να αντιστρέψουν την κατάσταση. Σε ειδικά εργαστήρια, αναπτύσσονται τεχνικές εκτροφής μυδιών σε αιχμαλωσία και επιστροφής τους στη φύση.

Η διαδικασία είναι χρονοβόρα και απαιτητική: από την εύρεση των κατάλληλων ψαριών-ξενιστών μέχρι την επιβίωση των νεαρών οργανισμών στο φυσικό περιβάλλον, μπορεί να χρειαστούν έως και δέκα χρόνια για να φανεί αποτέλεσμα.

Γιατί έχει σημασία

Η αξία των μυδιών δεν περιορίζεται στην οικολογική τους λειτουργία. Αποτελούν δείκτη υγείας των υδάτινων οικοσυστημάτων και, ταυτόχρονα, μέρος μιας βιοποικιλότητας που απειλείται συνολικά.

Η απώλειά τους δεν είναι μόνο επιστημονικό ζήτημα, αλλά και προειδοποίηση: ακόμη και σε περιβάλλοντα που φαίνονται να ανακάμπτουν, κρίσιμα κομμάτια του οικοσυστήματος μπορεί να οδηγούνται σιωπηλά στην εξαφάνιση.

Και όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, αν εντοπιστεί εγκαίρως η αιτία, υπάρχει ακόμη ελπίδα. Αν όχι, ένα από τα πιο παράξενα και πολύτιμα πλάσματα των ποταμών ίσως χαθεί οριστικά - χωρίς ποτέ να καταλάβουμε το γιατί.

