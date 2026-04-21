Φρίκη σε παιδική χαρά της Ιταλίας: Μετανάστης σκότωσε και πήγε να μαγειρέψει γάτα

Τρομακτικό περιστατικό συνέβη σε πάρκο στην Ιταλία με Νιγηριανό μετανάστη που σκότωσε γάτα και προσπάθησε να τη μαγειρέψει μέρα μεσημέρι.

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό στη μικρή πόλη Σαρτζάνα της Ιταλίας προκάλεσε πανεθνική κατακραυγή.

Κάτοικοι που βρίσκονταν στην παιδική χαρά ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα. Ένας άνδρας είχε ανάψει φωτιά λίγα μόλις μέτρα μακριά από την παιδική χαρά και προσπαθούσε να μαγειρέψει μια νεκρή γάτα.

Οι αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν έντρομοι την αστυνομία, βλέποντας τον άνδρα να γυρίζει το άψυχο ζώο πάνω από τις φλόγες, ενώ φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν πόσο κοντά βρισκόταν η αυτοσχέδια εστία στα πολύχρωμα παιχνίδια των παιδιών.

Η δικαιολογία του Νιγηριανού μετανάστη

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν έναν 32χρονο μετανάστη από τη Νιγηρία. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο άνδρας ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ήταν εξαιρετικά πεινασμένος και δεν είχε άλλη επιλογή για να βρει τροφή.

Ο ύποπτος κρατείται με την κατηγορία της «κακοποίησης ζώων», ωστόσο δεν του έχουν απαγγελθεί ακόμα επίσημες κατηγορίες, καθώς οι αρχές ερευνούν αν η γάτα θανατώθηκε από τον ίδιο ή αν ήταν ήδη νεκρή όταν τη βρήκε.

