Οικογένεια προσφέρει 68.000 ευρώ και διαμονή για φροντίδα του σκύλου της: Αυτές είναι οι απαιτήσεις εργασίας

68.000 ευρώ και δωρεάν διαμονή προσφέρει ζευγάρι από την Αγγλία, ώστε να βρει το κατάλληλο άτομο για να φροντίζει τον σκύλο του.

Οικογένεια στο Σάρρεϊ της Αγγλίας αναζητά τον ιδανικό υποψήφιο που θα λατρέψει τον σκύλο της όσο και εκείνη, προσφέροντας ένα πακέτο αποδοχών που θα ζήλευαν πολλοί επαγγελματίες.

Η προσφορά εργασίας περιλαμβάνει ετήσιο μισθό ύψους 68.000 ευρώ και παροχή ανεξάρτητης κατοικίας μέσα στην ιδιοκτησία των εργοδοτών. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο φροντιστής έχει τη δυνατότητα να μετακομίσει εκεί μαζί με τον σύντροφό του, αλλά και τα δικά του κατοικίδια αν διαθέτει.

Η κύρια ευθύνη του επιλεγμένου ατόμου θα είναι η διασφάλιση της καθημερινής ρουτίνας και της ευημερίας του σκύλου της οικογένειας, σε στενή συνεργασία με το υπόλοιπο οικιακό προσωπικό.

Το ωράριο, το περιβάλλον εργασίας και τα απαραίτητα προσόντα του υποψηφίου

Ο φροντιστής θα έχει την πλήρη επίβλεψη του ζώου, η οποία περιλαμβάνει τη διατροφή, την άσκηση, την υγιεινή και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του. Θα πρέπει να συντονίζεται με ειδικούς, όπως κτηνιάτρους, εκπαιδευτές και κομμωτές σκύλων, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη φροντίδα.

Παράλληλα, ο ρόλος περιλαμβάνει και ορισμένες δευτερεύουσες αρμοδιότητες που αφορούν τη σωστή λειτουργία της ιδιοκτησίας, όπως η παραλαβή παραγγελιών, η εκτέλεση εξωτερικών εργασιών για το σπίτι και η παροχή βοήθειας στο οικιακό προσωπικό ή στον κήπο όταν χρειάζεται.

Η αγγελία ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για θέση καθαριότητας πλήρους απασχόλησης. Οι οικιακές εργασίες θα είναι περιστασιακές, όπως το ζέσταμα γευμάτων που έχει ετοιμάσει ο σεφ ή το πλύσιμο των πιάτων.

Το ωράριο είναι σταθερό από τις 09:00 έως τις 18:00, με κάποια ευελιξία όταν η οικογένεια βρίσκεται στην έπαυλη. Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται όλα τα καλυμμένα έξοδα διαβίωσης και ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ηρεμία και οργάνωση.

Η βασική προϋπόθεση για τη θέση είναι η ειλικρινής αγάπη για τα ζώα και ειδικά για τους σκύλους. Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να είναι ευγενικός, στοργικός και απολύτως αξιόπιστος.

Επιπλέον, ζητείται άτομο με οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια, που να μπορεί να εργάζεται αυτόνομα αλλά και να συνεργάζεται αρμονικά με το υπόλοιπο προσωπικό. Η διακριτικότητα και ο σεβασμός στην ιδιωτική ζωή της οικογένειας θεωρούνται αυτονόητα για μια τέτοια θέση υψηλών προδιαγραφών.

