Ο χάρτης της Ευρώπης αλλάζει: Η υποθαλάσσια σήραγγα 26 χιλιομέτρων που φέρνει νέα δεδομένα στις μετακινήσεις

Με σχεδόν 400 μέτρα βάθος και τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, αυτή η σήραγγα στη Νορβηγία φιλοδοξεί να γίνει η μεγαλύτερη στον κόσμο όταν εγκαινιαστεί το 2033.

Η Νορβηγία έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο για την επόμενη δεκαετία. Η σκανδιναβική χώρα κατασκευάζει το έργο Rogfast, έναν υποθαλάσσιο αυτοκινητόδρομο που υπόσχεται να βελτιώσει το περίπλοκο οδικό δίκτυο της δυτικής ακτής της. Όταν ολοκληρωθεί το 2033, θα γίνει η μεγαλύτερη και βαθύτερη υποθαλάσσια σήραγγα στον κόσμο, με μήκος 26,7 χιλιόμετρα και βάθος 392 μέτρα.

Σύνδεση Trondheim-Kristiansand

Ο βασικός στόχος αυτού του τεράστιου έργου με τις τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας είναι να συνδέσει γρήγορα και άμεσα τους δήμους Randaberg και Bokn. Έτσι, χιλιάδες κάτοικοι θα μπορούν να αποφεύγουν τα φέρι μποτ, τα οποία συχνά καθυστερούν ή ακυρώνονται τα δρομολόγιά τους λόγω καιρικών συνθηκών. Η σήραγγα θα μειώσει το ταξίδι κατά περίπου έντεκα ώρες, ενώ η διαδρομή θα μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις 35 λεπτά. Επιπλέον, καθώς θα συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο E39, θα μειώσει στο μισό τον χρόνο μετακίνησης μεταξύ Trondheim και Kristiansand, δύο από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες πόλεις της περιοχής.

Μια τέτοια «μεγα-κατασκευή» απαιτεί τεράστια επένδυση, η οποία στην προκειμένη περίπτωση ανέρχεται περίπου στα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση της χώρας έχει αποφασίσει να καλύψει το 40% του αρχικού κόστους, ενώ το υπόλοιπο ποσό και τα μελλοντικά έξοδα συντήρησης θα αποπληρώνονται σταδιακά μέσω διοδίων από τους οδηγούς που θα επιλέγουν αυτή τη σαφώς, πιο άνετη και γρήγορη διαδρομή.

Η Νορβηγία έχει τα ηνία σε τέτοια έργα

Οι Νορβηγοί έχουν μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους έργα. Μάλιστα, το σημερινό παγκόσμιο ρεκόρ υποθαλάσσιας σήραγγας το κατέχουν οι ίδιοι με το Ryfylketunnelen, που εγκαινιάστηκε το 2019 και έχει μήκος πάνω από 14 χιλιόμετρα, με επένδυση 8,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Και δεν είναι μόνο αυτό: διαθέτουν επίσης τη μεγαλύτερη οδική σήραγγα στον κόσμο. Πρόκειται για τη διάσημη σήραγγα Laerdal, ένα εντυπωσιακό πέρασμα μήκους 24,5 χιλιομέτρων, που διασχίζεται σε περίπου είκοσι λεπτά. Για την ασφάλεια και την άνεση των οδηγών, διαθέτει συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο και πλήρως εξοπλισμένες ζώνες έκτακτης ανάγκης κάθε 500 μέτρα.

