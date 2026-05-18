Φάρμακα στο Διάστημα: Η startup που ποντάρει στη μικροβαρύτητα για την επόμενη φαρμακευτική επανάσταση

Η Varda Space Industries παράγει -σε συνεργασία με την United Therapeutics- φάρμακα σε τροχιά γύρω από τη Γη, αξιοποιώντας τη μικροβαρύτητα με στόχο να αλλάξει τη φαρμακευτική παραγωγή.

Μια νέα και φιλόδοξη κατεύθυνση για τη φαρμακευτική βιομηχανία επιχειρεί να ανοίξει η νεοφυής εταιρεία Varda Space Industries, η οποία σχεδιάζει την παραγωγή και ανάπτυξη φαρμάκων σε συνθήκες μικροβαρύτητας, σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Στο επίκεντρο του εγχειρήματος βρίσκεται η συνεργασία της με την United Therapeutics, γνωστή για τις θεραπείες που αναπτύσσει σε σπάνιες παθήσεις του αναπνευστικού και σε μεταμοσχεύσεις οργάνων. Στόχος είναι η αξιοποίηση του διαστήματος ως ενός περιβάλλοντος όπου μπορούν να δημιουργηθούν πιο «καθαροί» και ομοιόμορφοι κρυσταλλικοί σχηματισμοί φαρμακευτικών ουσιών.

Η βασική επιστημονική ιδέα είναι ότι στη μικροβαρύτητα οι κρύσταλλοι μικρών μορίων σχηματίζονται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τη Γη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο σταθερές δομές, καλύτερη διαλυτότητα (η μέγιστη ποσότητα μιας χημικής ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε μια συγκεκριμένη ποσότητα διαλύτη) και δυνητικά πιο αποτελεσματικά φάρμακα με χαμηλότερες δόσεις.

Όπως εξηγούν ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με αντίστοιχα πειράματα, το διαστημικό περιβάλλον επιτρέπει τη δημιουργία κρυστάλλων με ιδιότητες που δύσκολα επιτυγχάνονται σε επίγεια εργαστήρια. Ωστόσο, η διαδικασία παραμένει τεχνικά απαιτητική, με αβέβαιους χρόνους σχηματισμού και υψηλό κόστος ανάπτυξης.

Η Varda Space Industries έχει ήδη πραγματοποιήσει δοκιμαστικές αποστολές, χρησιμοποιώντας μικρές κάψουλες που εκτοξεύονται στο διάστημα και επιστρέφουν στη Γη με τα αποτελέσματα των πειραμάτων. Η επιστροφή γίνεται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες, πριν η κάψουλα προσγειωθεί με αλεξίπτωτο σε προκαθορισμένες περιοχές.

Για να στηρίξει οικονομικά το μοντέλο της, η εταιρεία μεταφέρει στις αποστολές της και φορτία για αμυντικά ή εμπορικά πειράματα, ενώ η αυξανόμενη ζήτηση για φθηνότερες εκτοξεύσεις -χάρη σε «παίκτες» όπως η SpaceX- δημιουργεί νέα δεδομένα για τη διαστημική οικονομία.

Την ίδια στιγμή, πειράματα φαρμακευτικής έρευνας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τόσο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) όσο και στον κινεζικό σταθμό Tiangong Space Station, ωστόσο οι εταιρείες όπως η Varda επιχειρούν να φέρουν την παραγωγή και σε πιο αυτόνομες εμπορικές αποστολές.

Η προοπτική ενισχύεται περαιτέρω από τα σχέδια για εμπορικούς διαστημικούς σταθμούς, όπως το πρόγραμμα Starlab της Voyager Technologies, αλλά και λύσεις υποδομής από εταιρείες όπως η Space Tango.

Παρά το υψηλό κόστος και τις τεχνικές προκλήσεις, η φαρμακευτική βιομηχανία θεωρείται ένας από τους πιο υποσχόμενους τομείς για τη διαστημική οικονομία. Αν το μοντέλο της Varda αποδειχθεί βιώσιμο, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα εποχή παραγωγής φαρμάκων πέρα από τα όρια της Γης.

