Είναι αυτό το πιο ασυνήθιστο gaming laptop;

Σε μια εποχή που τα περισσότερα gaming laptops μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, το ROG Zephyrus Duo φέρνει μια επαναστατική αλλαγή: δύο οθόνες.

Αν και στους περισσότερους παίκτες αρκεί ένας φορητός υπολογιστής με οθόνη16 ή 18 ιντσών, υπάρχει επίσης ένας σημαντικός αριθμός χρηστών που επιθυμεί μια ακόμη μεγαλύτερη οθόνη. Προκειμένου να διατηρήσει τις διαστάσεις σε αποδεκτά όρια, η ASUS είχε την ευφυή ιδέα να κατασκευάσει ένα gaming laptop με δύο οθόνες. Έτσι γεννήθηκε το ROG Zephyrus Duo GX651. Η ιδέα αυτή δεν είναι εντελώς καινούργια, καθώς η ASUS διαθέτει ήδη το Zenbook DUO, έναν φορητό υπολογιστή με δύο οθόνες για επαγγελματίες και οικιακούς χρήστες, ενώ πριν από μερικά χρόνια παρουσίασε το Zephyrus Duo 16 GX650, το οποίο είχε μία μεγάλη οθόνη και μία άλλη με το μισό μέγεθος της κύριας οθόνης. Ωστόσο, το νέο ROG Zephyrus Duo GX651 πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, καθώς είναι το πρώτο gaming laptop στον κόσμο με δύο μεγάλες οθόνες 16 ιντσών.

Για εργασία και παιχνίδι

Η ύπαρξη δύο μεγάλων οθονών προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς το Zephyrus Duo μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πέντε διαφορετικούς τρόπους:

• Ο πρώτος είναι η κλασική λειτουργία φορητού υπολογιστή, όπου το πληκτρολόγιο Bluetooth τοποθετείται πάνω από την κάτω οθόνη και είναι χρήσιμη όταν ο χώρος είναι περιορισμένος ή απλώς όταν εκτελείτε εργασίες για τις οποίες αρκεί μία οθόνη.



• Ο δεύτερος τρόπος είναι η λειτουργία «Dual Screen», στην οποία οι οθόνες τοποθετούνται η μία πάνω από την άλλη. Παραμένουν σταθερές σε αυτή τη θέση χάρη στην ενσωματωμένη βάση που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάτω οθόνης. Αυτή η λειτουργία μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα στην εργασία (για παράδειγμα, στην επεξεργασία βίντεο και φωτογραφιών), αλλά είναι επίσης κατάλληλη για gamers που χρησιμοποιούν πλατφόρμες διαδικτυακού streaming, καθώς μπορούν να παίζουν σε μία οθόνη και να παρακολουθούν τις ερωτήσεις των θεατών και τις παραμέτρους της μετάδοσης στην άλλη.



• Ο τρίτος τρόπος είναι το λεγόμενο «Book Mode», στο οποίο οι οθόνες βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη και αυτή η διάταξη ταιριάζει, πρωτίστως, σε προγραμματιστές και σε όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών.



• Στη λειτουργία «Sharing», ο φορητός υπολογιστής ανοίγει 180 μοίρες (από τις 320 μοίρες που επιτρέπουν οι μεντεσέδες) και είναι ιδανικός για την κοινή χρήση περιεχομένου όταν κάποιος κάθεται απέναντί σας.



• Τέλος, η λειτουργία «Tent» επιτρέπει σε δύο παίκτες να παίζουν στην ίδια συσκευή, για παράδειγμα ο ένας εναντίον του άλλου, κάτι που εγγυάται ατελείωτη διασκέδαση.

Οθόνη ROG Nebula HDR

Όλα αυτά γίνονται δυνατά χάρη σε δύο πανομοιότυπες οθόνες αφής ROG Nebula HDR OLED, με διαγώνιο 16 ιντσών, ανάλυση 3K, μέγιστη φωτεινότητα άνω των 1.000 nits και ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Εάν σκοπεύετε να επεξεργάζεστε βίντεο ή φωτογραφίες, εκτός από το να παίζετε βιντεοπαιχνίδια, θα εκτιμήσετε την εξαιρετική ακρίβεια στην απεικόνιση των χρωμάτων, με τιμή Delta E μικρότερη από 1 και 100% κάλυψη του χρωματοχώρου DCI P3. Η εφαρμογή ASUS ScreenXpert διευκολύνει τη χρήση δύο οθονών και προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικής φωτεινότητας και αυτόματης ανίχνευσης του προσανατολισμού της οθόνης, καθώς και γρήγορης εναλλαγής περιεχομένου από τη μία στην άλλη.



Απίστευτα ισχυρό

Από έναν τέτοιο υπολογιστή αναμένεται εξαιρετική απόδοση, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ASUS έχει χρησιμοποιήσει τον τελευταίο επεξεργαστή Intel Core Ultra 9 386H και μια ισχυρή κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX 5090 με 24 GB μνήμης βίντεο GDDR7. Η σταθερή απόδοση ακόμη και υπό το μέγιστο φορτίο εξασφαλίζεται από ένα πολύ αποδοτικό σύστημα ψύξης με υγρό μέταλλο και θάλαμο ατμών. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα εξαρτήματα και τις δύο οθόνες 16 ιντσών, δεν πρέπει να περιμένουμε θαύματα όσον αφορά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αλλά η μεγάλη μπαταρία 90 Wh εξακολουθεί να επιτρέπει ώρες εργασίας χωρίς φορτιστή. Τα εξαρτήματα ήχου δεν παραμελήθηκαν, μιας και το ROG Zephyrus Duo διαθέτει έως και έξι ηχεία. Όλα αυτά είναι συσκευασμένα σε ένα κομψό περίβλημα από αλουμίνιο, στο οποίο ξεχωρίζει το Slash Lighting, για διακριτικά εφέ φωτισμού. Αν και η συνδυασμένη επιφάνεια εργασίας και των δύο οθονών είναι συγκρίσιμη με μια οθόνη 21 ιντσών, το ROG Zephyrus Duo ζυγίζει λιγότερο από 2.9 κιλά, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ελαφρύτερο από πολλούς φορητούς υπολογιστές που διαθέτουν οθόνη 18 ιντσών.

Επέκταση εγγύησης για να κοιμάστε ήσυχοι

Η ASUS συνεχίζει την προσφορά της, προσφέροντας δωρεάν ένα επιπλέον τρίτο έτος εγγύησης σε όλους όσους αγοράζουν φορητούς υπολογιστές των σειρών ROG, Vivobook S, Zenbook και ProArt. Για να την αποκτήσετε, αρκεί να καταχωρίσετε τον φορητό υπολογιστή σας στον ιστότοπο της ASUS. Οι λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών και της μάρκας ROG σίγουρα θα λατρέψουν την κοινότητα ROG Elite. Αν γίνετε μέλος, θα μπορείτε να συλλέγετε πόντους και να τους ανταλλάσσετε με αποκλειστικά δώρα. Για να γίνετε μέλος απαιτείται μόνο καλή θέληση και δεν είναι απαραίτητο να αγοράσετε φορητό υπολογιστή ASUS.

Ένας εξαιρετικός συνδυασμός παραγωγικότητας και διασκέδασης

Το ROG Zephyrus Duo συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την ψυχαγωγία και την εργασία, οπότε τώρα μπορείτε επιτέλους να αποκτήσετε έναν φορητό υπολογιστή που αποδίδει εξίσου καλά τόσο στην εργασία όσο και στον ελεύθερο χρόνο.