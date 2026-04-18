Σάλος στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ: Διέρρευσαν φωτογραφίες με άθλια γεύματα των στρατιωτών

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ περνάει εσωτερική κρίση - πέραν αυτή του πολέμου με το Ιράν - καθώς φωτογραφίες από άθλιο φαγητό κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει φωτογραφίες που διέρρευσαν στο διαδίκτυο, οι οποίες δείχνουν τις απογοητευτικές μερίδες φαγητού που σερβίρονται στο προσωπικό των αμερικανικών αεροπλανοφόρων εν μέσω των πολεμικών επιχειρήσεων.

Οι επίμαχες φωτογραφίες που «καίνε» το Ναυτικό: Η απάντηση των ΗΠΑ

Οι εικόνες που φέρεται να έστειλαν μέλη των πληρωμάτων από τα πλοία USS Tripoli και USS Abraham Lincoln δείχνουν γεύματα που κάθε άλλο παρά θρεπτικά φαίνονται. Σε μία από αυτές, μια γυναίκα πεζοναύτης έστειλε στον πατέρα της μια φωτογραφία με ένα κομμάτι ξεψαχνισμένο κρέας και μία μόνο τορτίγια, ενώ άλλες λήψεις δείχνουν γκρίζες φέτες επεξεργασμένου κρέατος μαζί με λίγα βραστά καρότα. Οι στρατιώτες καταγγέλλουν ελλείψεις και κακή ποιότητα, τη στιγμή που οι επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται.

Το Αμερικανικό Ναυτικό έσπευσε να διαψεύσει τις κατηγορίες μέσω των κοινωνικών δικτύων, κάνοντας λόγο για ψευδείς αναφορές. Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις εντυπώσεις, δημοσίευσε φωτογραφίες από τις κουζίνες των πλοίων όπου σεφ σερβίρουν τηγανητό κοτόπουλο και νουντλς, διαβεβαιώνοντας ότι το προσωπικό λαμβάνει πλήρεις και ισορροπημένες μερίδες.

Παρά τις εικόνες που διέρρευσαν από τους ίδιους τους στρατιώτες, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέσγκεθ, τόνισε ότι όλα τα πλοία είναι εφοδιασμένα με τρόφιμα για τουλάχιστον 30 ημέρες.

Fresh meals. Full service. Mission ready.



Sailors aboard USS Abraham Lincoln and USS Tripoli continue to receive regularly prepared meals at sea—no interruptions, no shortages. pic.twitter.com/1ZprkBkmjR — U.S. Navy (@USNavy) April 18, 2026

Η ηγεσία επιμένει ότι η υγεία των ναυτών είναι προτεραιότητα, όμως οι αντιδράσεις των συγγενών των στρατιωτών συνεχίζονται, αμφισβητώντας το αν οι επίσημες φωτογραφίες αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν τα πληρώματα εν πλω.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ