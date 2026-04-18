Σοκαριστικό βίντεο με παράσυρση και εγκατάλειψη 16χρονης στη Λιοσίων από μοτοσικλέτα

Σοκάρει βίντεο-ντοκουμέντο του STAR με παράσυρση και εγκατάλειψη 16χρονης στη Λιοσίων. Σε κρίσιμη κατάσταση η νεαρή διασωληνωμένη στο νοσοκομείο.

Κρίσιμες ώρες περνά 16χρονη κοπέλα που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) στην οδό Λιοσίων.

Το ατύχημα συνέβη κοντά στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μια μοτοσικλέτα παρέσυρε την ανήλικη, με τον οδηγό της να επιδεικνύει εγκληματική αδιαφορία. Αντί να σταματήσει για να προσφέρει βοήθεια, ο αναβάτης εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση και τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας το κορίτσι αιμόφυρτο στην άσφαλτο.

Στο ΚΑΤ και σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Η 16χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή της, καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάσταση της υγείας της περιγράφεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ασυνείδητου οδηγού. Οι αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και αναζητούν μαρτυρίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση της μοτοσικλέτας και του ιδιοκτήτη της, ενώ παράλληλα διενεργείται προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

