Κυκλοφόρησε βίντεο της δολοφονίας αστυνομικού από τον σύντροφό της κατά τη διάρκεια καταδίωξης

Σοκάρει βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί και σκοτώνει την ίδια του τη συνεργάτιδα σε καταδίωξη στο Σικάγο (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ).

Στη δημοσιότητα δόθηκε το σκληρό βίντεο από τις κάμερες στολής (bodycam) που καταγράφει τη στιγμή που η αστυνομικός Krystal Rivera πέφτει νεκρή από τα πυρά του ίδιου της του συνεργάτη, Carlos Baker, κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Σικάγο.

Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του περασμένου έτους στη γειτονιά Chatham, όταν οι δύο αστυνομικοί καταδίωκαν έναν ύποπτο μέσα σε κτίριο διαμερισμάτων. Το βίντεο δείχνει τον Baker να προπορεύεται και, αφού κλωτσά την πόρτα ενός διαμερίσματος, να γυρίζει ξαφνικά και να πυροβολεί τη Rivera, η οποία βρισκόταν ακριβώς πίσω του στον διάδρομο.

«Ατύχημα» ή προσχεδιασμένη ενέργεια;

Ενώ ο δικηγόρος του Baker και η αστυνομία του Σικάγο (CPD) κάνουν λόγο για «ακούσια εκπυρσοκρότηση» του όπλου, η οικογένεια του θύματος καταγγέλλει μια πολύ πιο διαφορετική και σκοτεινή αλήθεια.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσαν, οι δύο αστυνομικοί είχαν ερωτική σχέση, την οποία η Rivera διέκοψε όταν ανακάλυψε ότι ο Baker την απατούσε. Η γυναίκα είχε ζητήσει από την υπηρεσία της νέο συνεργάτη, ενώ λιγότερο από 48 ώρες πριν από το θάνατό της, ο Baker είχε εμφανιστεί απρόσκλητος στο σπίτι της.

Η οικογένεια υποστηρίζει πως ο Baker δεν παρείχε τις πρώτες βοήθειες στη Rivera αμέσως μετά τον πυροβολισμό, αλλά παρέμεινε στις σκάλες καλώντας ενισχύσεις.

NEW: Footage released of a Chicago officer shooting his female police partner, who had allegedly broken off their romantic relationship.



Prosecutors say Baker "accidentally discharged" his gun, while the female officer's family previously said the situation "does not pass the… pic.twitter.com/vovYJXPszX April 17, 2026

Καταγγελίες και για «επεξεργασμένο» υλικό

Οι δικηγόροι της οικογένειας υποστηρίζουν ότι το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την υπηρεσία ελέγχου (COPA) είναι αποσπασματικό και «μονταρισμένο» έτσι ώστε να στηρίξει το αφήγημα του ατυχήματος. «Πρόκειται για μια επιμελημένη αφήγηση που αποσκοπεί στην εφεύρεση μιας ψευδούς αλήθειας», δήλωσαν χαρακτηριστικά.

Η στάση της Αστυνομίας για το περιστατικό

Ενώ το συνδικάτο των αστυνομικών στηρίζει τον Baker, αποκαλύφθηκε ότι ο αστυνομικός αντιμετώπιζε ήδη πολλαπλές έρευνες για τη διαγωγή του και πλέον του έχουν αφαιρεθεί οι αστυνομικές εξουσίες. Η CPD εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, σημειώνοντας ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

