Για το θέμα που έχει προκύψει με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η Ντόρα Μπακογιάννη βρέθηκε καλεσμένη στο Mega Σαββατοκύριακο και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο θέμα που προέκυψε με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι αυτή η ιστορία θα έχει κόστος στο κόμμα και πρόσθεσε πως ο δημοσιογράφος και σύμβουλος επικοινωνίας θα έπρεπε να έχει διευκολύνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ άσχημη και έχει και κόστος για μας και μας έχει και πάρα πολύ στενοχωρήσει και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και σε επίπεδο κόμματος. Μιλάμε για κάτι το οποίο έγινε πριν από 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο, νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι. Από κει και πέρα θα δούμε την εξέλιξη», ανέφερε αρχικά.

«Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι κομματικό στέλεχος πάρα πολλά χρόνια. Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του και πιστεύω ότι τώρα, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα», πρόσθεσε στη συνέχεια η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Είναι τόσο μεγάλη η τοξικότητα αυτόν τον καιρό, που πραγματικά τώρα, μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική, εγώ έχω τρομάξει. Έχω τρομάξει από την κακία που μπορεί να λέει, δηλαδή να φτάνεις στη Βουλή να ακούς ‘είσαστε παιδεραστές, είσαστε δολοφόνοι’ και έλεγα ότι τα εγγόνια μου ακούνε να λένε στη γιαγιά τους «είσαστε δολοφόνοι» και «είσαστε παιδεραστές». Τώρα σοβαρά; Είναι δυνατόν να φτάνει η πολιτική σε αυτό; Είμαι υπέρ της φανατικά της σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Άλλο αυτό κι άλλο το άλλο», συμπλήρωσε.

