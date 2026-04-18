Ένα υποθαλάσσιο drone ανακαλύφτηκε από ψαρά στο στενό του Λομπόκ, ένα στρατηγικό πέρασμα που παρακολουθείται από δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία.

Ένας ψαράς στην Ινδονησία έμεινε άναυδος, όταν ανέσυρε στα δίχτυα του ένα υποθαλάσσιο drone κινεζικής προέλευσης σε μία από τις πιο ευαίσθητες θαλάσσιες διαδρομές μεταξύ του Ειρηνικού και του Ινδικού Ωκεανού. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο στενό του Λομπόκ και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των τοπικών αρχών και αναλυτών διεθνούς ασφάλειας.

Σύμφωνα με τη South China Morning Post, το εύρημα ανακαλύφτηκε την περασμένη Δευτέρα , όταν ο ψαράς εντόπισε ένα αντικείμενο κυλινδρικού σχήματος ενώ ψάρευε λίγα χιλιόμετρα βόρεια του νησιού Λομπόκ. Υποψιαζόμενος τη φύση του, αποφάσισε να το μεταφέρει στην ακτή και να ειδοποιήσει την αστυνομία.

An underwater drone developed by the 710th Research Institute of 🇨🇳 China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) was caught by an Indonesian fisherman near a key waterway leading to Australia on Apr 6. The discovery of the “torpedo-like” object near the Lombok Strait comes at a… pic.twitter.com/UepLwqmLz2 — Byron Wan (@Byron_Wan) April 8, 2026

Ανακάλυψη που δεν αποτελεί άμεση απειλή

Η συσκευή, μήκους περίπου 3,7 μέτρων και διαμέτρου 0,7 μέτρων, έφερε χαρακτηριστικά εξοπλισμού υποθαλάσσιας παρατήρησης ή τεχνολογικής έρευνας. Οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν έδειχναν επίσης το λογότυπο της China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), μαζί με επιγραφές στα κινεζικά.

Μετά από εξέταση του αντικειμένου, οι αρχές απέκλεισαν την ύπαρξη εκρηκτικών ή ραδιενεργού υλικού, καταλήγοντας ότι δεν αποτελούσε άμεση απειλή. Η δομή του drone υποδηλώνει ότι προοριζόταν για αποστολές θαλάσσιας παρατήρησης και συλλογής στρατηγικών δεδομένων.

Αυτού του είδους τα υποθαλάσσια drones μπορούν να συλλέγουν δεδομένα για τον βυθό, τα θαλάσσια ρεύματα και τις ακουστικές συνθήκες της περιοχής. Αυτές οι πληροφορίες είναι κρίσιμες για τις θαλάσσιες διαδρομές και επιτρέπουν τη διακριτική πλοήγηση υποβρυχίων.

Κομβικό σημείο για τη στρατιωτική ισορροπία

Το σημείο της ανακάλυψης δεν είναι τυχαίο. Το στενό του Λομπόκ, που βρίσκεται ανάμεσα στο Μπαλί και το Λομπόκ, είναι μία από τις λίγες βαθιές θαλάσσιες διόδους που επιτρέπουν τη διέλευση υποβρυχίων σε μεγάλο βάθος, γεγονός που το καθιστά στρατηγικό πέρασμα μεταξύ του Ειρηνικού και του Ινδικού Ωκεανού.

Για τον λόγο αυτό, η περιοχή βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία, οι οποίες θεωρούν αυτόν τον θαλάσσιο διάδρομο κρίσιμο για τη στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή. Το περιστατικό σημειώνεται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης κινεζικής υποθαλάσσιας δραστηριότητας σε ευαίσθητες περιοχές, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες εξηγήσεις για την παρουσία του drone στην περιοχή.

