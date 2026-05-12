Νίκος Δένδιας για το drone στη Λευκάδα: «Ουκρανικής προέλευσης, εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα»

Ουκρανικής προέλευσης ήταν το θαλάσσιο drone που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια.

Οριστικό τέλος στα σενάρια σχετικά με την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους-θαλάσσιου drone, που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα έβαλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Με δήλωσή του το μεσημέρι της Τρίτης (12/5), ο υπουργός επιβεβαίωσε επίσημα ότι το drone ανήκει στην Ουκρανία.

Η ενημέρωση του υπουργού Άμυνας στις Βρυξέλλες:

Η επιβεβαίωση έγινε από τις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της συνάντησης των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Δένδιας σημείωσε πως είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέμα παρουσία και του Ουκρανού ομολόγου του.

«Έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου για τα δεδομένα σχετικά με το drone που εντοπίσαμε στην Ελλάδα. Τώρα γνωρίζουμε πως είναι ουκρανικό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε τη σοβαρότητα του περιστατικού, συνδέοντάς το με την ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές: «Καταλαβαίνετε πως η παρουσία του drone επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα».

