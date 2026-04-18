Το πρώτο 100% ηλεκτρικό κρουαζιερόπλοιο: Ευρωπαϊκό project φέρνει επανάσταση στη ναυτιλία

Το Project Vision αποκαλύπτει το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό κρουαζιερόπλοιο 275 μέτρων. Πώς θα λειτουργεί και πότε αναμένεται να ταξιδέψει.

Μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία φέρνει πιο κοντά μια νέα εποχή στη ναυτιλία, με την παρουσίαση του πρώτου 100% ηλεκτρικού κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο.

Το λεγόμενο «Project Vision», που παρουσιάστηκε στη διεθνή έκθεση Seatrade Cruise Global, φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των κρουαζιερόπλοιων, αντικαθιστώντας πλήρως τα ορυκτά καύσιμα με ηλεκτρική ενέργεια.

Ένα πλοίο-ορόσημο

Το νέο σκάφος, που σχεδιάστηκε από τη γερμανική ναυπηγική εταιρεία Meyer Werft, θα έχει μήκος περίπου 275 μέτρα και εκτόπισμα 82.000 τόνων, ενώ θα μπορεί να φιλοξενεί έως και 1.856 επιβάτες.

Η έναρξη λειτουργίας του τοποθετείται χρονικά στο 2031, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τη βιώσιμη ναυτιλία.

Πλήρως ηλεκτρική πρόωση

Σε αντίθεση με τα σημερινά κρουαζιερόπλοια που βασίζονται σε συμβατικά καύσιμα, το νέο μοντέλο θα κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρικές μπαταρίες.

Το ενεργειακό σύστημα θα αναπτυχθεί από τη νορβηγική Corvus Energy, η οποία ειδικεύεται σε λύσεις αποθήκευσης ενέργειας για τη ναυτιλία.

Η καινοτομία δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και την κλίμακα: πρόκειται για το πρώτο κρουαζιερόπλοιο τέτοιου μεγέθους που σχεδιάζεται να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Κρίσιμο ρόλο στο εγχείρημα θα διαδραματίσουν οι υποδομές. Το Project Vision προβλέπει τη δημιουργία δικτύου περίπου 100 ευρωπαϊκών λιμανιών, εξοπλισμένων με συστήματα ταχείας φόρτισης υψηλής χωρητικότητας έως το 2030.

Σε αυτά τα λιμάνια, το πλοίο θα ανεφοδιάζεται με ενέργεια, εξασφαλίζοντας την αυτονομία του.

Προοπτική για μεγαλύτερα ταξίδια

Αν και η αρχική λειτουργία του θα περιορίζεται κυρίως σε ευρωπαϊκά δρομολόγια, το πλοίο θα διαθέτει και βοηθητικές γεννήτριες για την υποστήριξη του συστήματος σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Στόχος των κατασκευαστών είναι, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, να καταστεί δυνατή ακόμη και η πραγματοποίηση υπερατλαντικών ταξιδιών με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το Project Vision αντικατοπτρίζει τη στροφή της παγκόσμιας ναυτιλίας προς πιο καθαρές μορφές ενέργειας, σε μια προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών και συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς στόχους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ