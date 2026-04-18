Δύο νεκροί από φωτιά σε διαμέρισμα που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/4) στον Κολωνό.

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν δύο άτομα, μία γυναίκα και ένας άνδρας, από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα επί της οδού Άργους, στο κέντρο της Αθήνας.

Αρχικά δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων η μία κατέληξε έχοντας σοβαρά εγκαύματα, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ένας άνδρας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ενώ απομακρύνθηκαν κάτοικοι και από διπλανό διαμέρισμα της τριώροφης πολυκατοικίας, καθώς η φωτιά προκάλεσε μεγάλες καταστροφές.

Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το πρωί του Σαββάτου πιθανότατα από διαρροή υγραερίου, σύμφωνα με μαρτυρίες από ένα διαμέρισμα και επεκτάθηκε και στο διπλανό.

Οι πυροσβέστες μετά από μια ώρα έχουν εισέλθει στο εσωτερικό των δύο διαμερισμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες ένα από τα θύματα ήταν μόλις 50 ετών ενώ η έτερη γυναίκα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είναι 80 ετών και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.