Κεφαλονιά: Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

Ενώπιον ανακριτή οδηγούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, με τους τρεις συλληφθέντες να οδηγούνται σήμερα Παρασκευή (17/4) ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η οποία -σύμφωνα με πληροφορίες- αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, βάσει των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

Τα στοιχεία της έρευνας

Η αστυνομική προανάκριση στηρίχθηκε σε συνδυασμό στοιχείων, μεταξύ των οποίων βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις και ευρήματα από τον χώρο όπου φέρεται να εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, ρούχων και προσωπικών αντικειμένων, τα οποία εξετάζονται εργαστηριακά, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε βιολογικό υλικό που συλλέχθηκε από το σημείο.

Οι κινήσεις των κατηγορουμένων

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, έχουν χαρτογραφηθεί οι κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το περιστατικό, καθώς και κατά τη μεταφορά της 19χρονης σε εξωτερικό χώρο.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η συμπεριφορά ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε καθαρισμό χώρου όπου, κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι παρευρισκόμενοι έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Εγκληματολογική έρευνα

Κλιμάκιο των εγκληματολογικών υπηρεσιών πραγματοποίησε εκτεταμένη αυτοψία στον χώρο, με φωτογράφιση και λεπτομερή καταγραφή των ευρημάτων, επιχειρώντας να ανασυνθέσει με ακρίβεια τις συνθήκες του θανάτου.

Το τελευταίο «αντίο»

Η εξόδιος ακολουθία για την 19χρονη αναμένεται να τελεστεί σήμερα το απόγευμα από την Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου, παρουσία συγγενών και φίλων.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση όλων των πτυχών της.

