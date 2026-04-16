Ο λόγος που η Ρωσία έχει βάλει στο στόχαστρο αγγλική πόλη 10.000 κατοίκων: «Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο»

Γιατί η Ρωσία έχει στοχοποιήσει μια μικρή πόλη στο Ηνωμένο Βασίλειο με πληθυσμό 10.000 κατοίκων.

Μια νεότερη εξέλιξη πυροδότησε ξανά τους φόβους για έναν ενδεχόμενο Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Την Τετάρτη (15/4) το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου αποκάλυψε τα σχέδιά του να προμηθεύσει την Ουκρανία με 120.000 drones, γεγονός που οδήγησε τους Ρώσους να προειδοποιήσουν για «απρόβλεπτες συνέπειες».

Οι άνθρωποι του Βλαντίμιρ Πούτιν φέρονται τώρα να στοχοποιούν άμεσα τρεις τοποθεσίες στα Βρετανικά Νησιά για πιθανά πλήγματα, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Αυτό έρχεται μετά τη συμφωνία των Γερμανών για ένα αμυντικό πακέτο αξίας 3,4 δισεκατομμυρίων λιρών, ενώ οι Νορβηγοί έχουν δεσμεύσει 7,8 δισεκατομμύρια λίρες σε βοήθεια προς την Ουκρανία.

«Αντί να ενισχύουν την ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών, οι ενέργειες των Ευρωπαίων ηγετών όλο και περισσότερο παρασύρουν αυτές τις χώρες σε πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Οι τρεις ευάλωτες περιοχές της Αγγλίας

Πιστεύεται ότι εκτός από το Λονδίνο και το Λέστερ στη λίστα συμπεριλαμβάνεται και το μικρό Μίλντενχολ με τα πιο ευάλωτα σημεία για ένα πιθανό πλήγμα της Ρωσίας προς την Αγγλία. Ο λόγος είναι ο εξής: το Μίλντενχολ με πληθυσμό περίπου 10.000 κατοίκων, φιλοξενεί μία από τις κύριες βάσεις της RAF. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται μια ακόμη βάση που χρησιμοποιείται από τους Αμερικανούς. Αν αυτές καταστραφούν, τα χιλιάδες drones δεν θα έφταναν ποτέ στα στρατεύματα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ρωσική ανακοίνωση πρόσθεσε: «Το ευρωπαϊκό κοινό δεν πρέπει μόνο να κατανοήσει ξεκάθαρα τις πραγματικές αιτίες των απειλών για την ασφάλειά του, αλλά και να γνωρίζει τις διευθύνσεις και τις τοποθεσίες των “ουκρανικών” και “κοινών” επιχειρήσεων που παράγουν drones και εξαρτήματα για την Ουκρανία στην επικράτεια των χωρών τους».

Μάλιστα, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η δήλωση της Ρωσίας «πρέπει να ληφθεί κυριολεκτικά». Συγκεκριμένα έγραψε: «Η λίστα των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων που κατασκευάζουν drones και άλλο εξοπλισμό είναι μια λίστα πιθανών στόχων για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Το πότε οι επιθέσεις θα γίνουν πραγματικότητα εξαρτάται από το τι θα ακολουθήσει. Κοιμηθείτε ήσυχοι, Ευρωπαίοι εταίροι!».

Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο BBC: «Πιστεύω ότι ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο έδαφος θα μπορέσει να καταλάβει και πώς θα σταματήσει… Η Ρωσία θέλει να επιβάλει στον κόσμο έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και να αλλάξει τις ζωές που οι άνθρωποι έχουν επιλέξει για τον εαυτό τους».

