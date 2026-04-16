Το κόλπο-απάτη με το POS: Τουρίστρια πλήρωσε 3.400 ευρώ για ένα καλαμπόκι με βούτυρο σε παραλία του Ρίο

Φαινόμενα απάτης παρατηρούνται συχνά στις παραλίες της Βραζιλίας με ανυποψίαστους τουρίστες να πέφτουν θύματα.

Μια απίστευτη ληστεία καταγράφηκε σε παραλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όταν ένας απατεώνας χρέωσε περίπου 3.400 ευρώ σε μια τουρίστρια από την Αργεντινή για την αγορά ενός καλαμποκιού με μαργαρίνη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Guardian», ο δράστης και ένας συνεργός του «πείραξαν» το POS και αύξησαν το ποσό σε εξωφρενικά επίπεδα: αντί να χρεώσουν 20 ρεάλ για το φαγητό (3,40 ευρώ), πρόσθεσαν τρία μηδενικά και ανάγκασαν την τουρίστρια να πληρώσει 20.000 ρεάλ (3.400 ευρώ).

Όταν ρωτήθηκε αργότερα, η γυναίκα απάντησε με μια δόση αυτοκριτικής: «Δεν καταλαβαίνω τους αριθμούς στα πορτογαλικά, δεν μιλάω πορτογαλικά».

Έχει ξεφύγει η κατάσταση στην Κοπακαμπάνα

Αυτού του είδους οι απάτες αρχίζουν να γίνονται συνηθισμένες στην παραλία της Κοπακαμπάνα. Την περασμένη Τρίτη, ένας άνδρας συνελήφθη αφού χρέωσε 10.000 ρεάλ (1.700 ευρώ) αντί για 10 (1,7 ευρώ) σε έναν Βρετανό τουρίστα για την αγορά ενός κεμπάπ. Υπάρχουν όμως και άλλα περιστατικά: 1.200 ευρώ για δύο ποτήρια ασαΐ και 420 ευρώ για μία καϊπιρίνια.

«Η DEAT έχει συλλάβει επανειλημμένα αυτούς τους εγκληματίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στους πλανόδιους πωλητές στην παραλία, κάτι που δημιουργεί ένα περιβάλλον αταξίας και διευκολύνει σημαντικά τέτοιου είδους εγκλήματα», εξηγεί στην O' Globo η Πατρίσια Αλεμάνι, επικεφαλής της DEAT (Ειδική Υπηρεσία Τουριστικής Βοήθειας).

Πώς δρουν οι απατεώνες

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, οι συλληφθέντες ύποπτοι αποτελούν μέρος ενός οργανωμένου δικτύου που δρα με τέτοιου είδους απάτες στις παραλίες της Κοπακαμπάνα και της Ιπανέμα. Ο τρόπος δράσης είναι ο εξής: μια ομάδα πωλητών πλησιάζει τους τουρίστες και τους προσφέρει ποτά, τσιγάρα και φαγητό σε ήδη φουσκωμένες τιμές. Τη στιγμή της πληρωμής, αποσπούν την προσοχή των αγοραστών και ένας συνεργός χειρίζεται το POS, αυξάνοντας το ποσό.

Η DEAT συμβουλεύει τους τουρίστες να καταγγέλλουν στις αρχές οποιαδήποτε ύποπτη προσέγγιση. Η Βραζιλία κατέρριψε το ρεκόρ τουρισμού πέρυσι, υποδεχόμενη 9 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ το προηγούμενο έτος, το 2024, ο αριθμός αυτός ήταν 6,7 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση ανησυχεί ότι η εξάπλωση τέτοιων απατών μπορεί να πλήξει την εικόνα της χώρας και να μειώσει την προσέλευση τουριστών.

