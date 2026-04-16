Για 25 χρόνια δεν του έδιναν άδεια και τελικά τον απέλυσαν: Το βρετανικό δικαστήριο τον δικαίωσε με ποσό-μαμούθ

Ένα βρετανικό δικαστήριο υποχρεώνει μια εταιρεία να αποζημιώσει έναν εργαζόμενο που απολύθηκε από τη μία μέρα στην άλλη χωρίς να πληρωθεί για όλο τον χρόνο άδειας που του όφειλαν εδώ και δεκαετίες.

Ο Mossadek Ageli είναι εργαζόμενος στον τομέα των ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για 25 χρόνια, η εταιρεία του δεν του επέτρεπε να πάρει άδεια, επικαλούμενη έλλειψη προσωπικού. Συνολικά, συγκέντρωσε το εντυπωσιακό ποσό των 827 ημερών άδειας. Όταν η εταιρεία τον απέλυσε και αρνήθηκε να του πληρώσει αυτό το τεράστιο χρέος, η δικαιοσύνη τελικά του έδωσε το δίκιο.

Τα αιτήματα για άδεια που απορρίπτονταν

Η ιστορία ξεκινά πολλά χρόνια πριν. Από τότε που μπήκε στην εταιρεία, οι προϊστάμενοί του απέρριπταν επανειλημμένα τα αιτήματά του για άδεια λόγω χρόνιας έλλειψης προσωπικού. Βλέποντας την κατάσταση, ο Ageli συμφώνησε σε μια εναλλακτική λύση: αφού δεν του επέτρεπαν να ξεκουραστεί και το συμβόλαιό του δεν περιλάμβανε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, θα αποθήκευε όλες αυτές τις ημέρες για να τις πληρωθεί μαζικά όταν θα ερχόταν η στιγμή της συνταξιοδότησης.

Η απόλυση και η δικαστική μάχη

Το πρόβλημα ξέσπασε όταν η εταιρεία άλλαξε ιδιοκτήτες το 2022. Η νέα διοίκηση άρχισε να τον παραμερίζει σταδιακά μέχρι που, τον Μάρτιο του 2024, τον απέλυσαν από τη μία μέρα στην άλλη. Αντί να τηρήσουν τη συμφωνία, τον απέλυσαν χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να του δώσουν ούτε ένα λεπτό από τις 827 ημέρες που είχε συγκεντρώσει.

Ο Ageli δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και προσέφυγε στα δικαστήρια. Ο δικαστής ήταν κατηγορηματικός, χαρακτηρίζοντας την απόλυση «σαφώς παράτυπη και άδικη» και καταδικάζοντας την εταιρεία να του καταβάλει 392.000 λίρες (περίπου 458.000 ευρώ) μόνο για τις οφειλόμενες άδειες. Σε αυτό πρέπει να προστεθούν άλλες 105.000 λίρες ως αποζημίωση για την αδικαιολόγητη απόλυση.

