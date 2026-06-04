Γαλλία: Bρέθηκε σορός στην περιοχή όπου χάθηκαν τα ίχνη της 11χρονης Λιάνα

Σορός εντοπίστηκε κοντά στη Φλεράνς της Γαλλίας, όπου εξαφανίστηκε η 11χρονη Λιάνα. Σε εξέλιξη οι εξετάσεις ταυτοποίησης, ενώ στο επίκεντρο παραμένει ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης.

Νέα δραματική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, καθώς οι αρχές εντόπισαν σορό σε περιοχή κοντά στη Φλεράνς, εκεί όπου χάθηκαν τα ίχνη του παιδιού στα τέλη Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το BFMTV, η σορός βρέθηκε την Πέμπτη (4/6), ενώ οι γονείς της ανήλικης, η οποία αγνοείται από τις 29 Μαΐου, έχουν ήδη ενημερωθεί για την εξέλιξη. Οι γαλλικές αρχές προχωρούν σε σειρά ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του θύματος.

Όπως αναφέρουν γαλλικά δημοσιεύματα, η σορός εντοπίστηκε σε αγροτική εγκατάσταση που είχε ελεγχθεί και τις προηγούμενες ημέρες στο πλαίσιο των εκτεταμένων ερευνών.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της έρευνας παραμένει ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί με κατηγορίες που αφορούν απαγωγή και παράνομη κράτηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία μετά τις αποκαλύψεις ότι ο βασικός ύποπτος είχε καταγγελθεί μήνες νωρίτερα για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι αρχές είχαν στη διάθεσή τους από το 2025 καταγγελία 11χρονης, η οποία συνοδευόταν από ιατροδικαστικά ευρήματα που φέρονται να επιβεβαίωναν τους ισχυρισμούς της.

Παρά τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, η διαδικασία παρέμεινε σε εξέλιξη για μήνες χωρίς να έχει προηγηθεί ανάκριση του υπόπτου, γεγονός που έχει πυροδοτήσει έντονη δημόσια συζήτηση για πιθανές καθυστερήσεις και αστοχίες στον χειρισμό της υπόθεσης.

Η μητέρα του κοριτσιού που είχε προχωρήσει στην αρχική καταγγελία υποστήριξε ότι οι εκκλήσεις της προς τις αρχές δεν εισακούστηκαν εγκαίρως, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι διαφορετική αντιμετώπιση της υπόθεσης ίσως να είχε αποτρέψει τις τραγικές εξελίξεις.

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τη διενέργεια διοικητικής έρευνας με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις ή δυσλειτουργίες κατά τη διαχείριση της αρχικής καταγγελίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα καθορίσουν αν η σορός που βρέθηκε ανήκει στην αγνοούμενη 11χρονη Λιάνα.

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