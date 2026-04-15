Κεφαλονιά: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη μεταφορά της λιπόθυμης Μυρτούς από τον αρσιβαρίστα

Σοκάρει το βίντεο-ντοκουμέντο από τη μεταφορά της 19χρονης Μυρτούς από το ξενοδοχείο σε παρκάκι κοντινής πλατείας στην Κεφαλονιά.

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις τελευταίες ώρες της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ οι σύντροφοί της προσπαθούσαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, η άτυχη κοπέλα έφτασε στο δωμάτιο 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα μαζί με έναν 23χρονο φίλο της. Λίγο αργότερα, στο ίδιο δωμάτιο μπήκαν ένας 26χρονος αρσιβαρίστας και ένας 22χρονος. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις, η παρέα έκανε χρήση κοκαΐνης, μέχρι τη στιγμή που η 19χρονη παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και τελικά έχασε τις αισθήσεις της.

Το σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο της μεταφοράς της 19χρονης

Το πλέον ανατριχιαστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι το οπτικό υλικό που δείχνει τον 26χρονο αθλητή να μεταφέρει τη Μυρτώ στα χέρια του, λιπόθυμη, έξω από το ξενοδοχείο.

Αντί να καλέσουν άμεσα βοήθεια στο δωμάτιο, τη μετέφεραν σε ένα παρκάκι σε κοντινή πλατεία και την εγκατέλειψαν εκεί, καλώντας το ΕΚΑΒ και αποχωρώντας πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Η κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Αργοστολίου στις 05:15 τα ξημερώματα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η επιχείρηση συγκάλυψης και το κινητό

Ενώ η 19χρονη χαροπάλευε, ο 23χρονος «κολλητός» της παρέμεινε στο δωμάτιο για 45 λεπτά προκειμένου να καθαρίσει τον χώρο από τα ναρκωτικά και ενοχοποιητικά στοιχεία. Φεύγοντας, πήρε μαζί του το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας και το έκρυψε σε καφετέρια κοντά στα ΚΤΕΛ, πιθανώς σχεδιάζοντας να διαφύγει από το νησί. Παρόλο που αρχικά αρνήθηκε τα πάντα, τελικά υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο απόκρυψης της συσκευής.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από ανακοπή καρδιάς κατόπιν πνευμονικού οιδήματος, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις για την πλήρη ταυτοποίηση των ουσιών.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή (17/4) στις 10:00 το πρωί.

