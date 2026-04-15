Άσχημα νέα για χιλιάδες ταξιδιώτες: Το σύστημα ταυτοποίησης της ΕΕ που προκαλεί καθυστερήσεις στα αεροδρόμια

Το νέο σύστημα εισόδου και εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί ουρές στον έλεγχο διαβατηρίων στα αεροδρόμια σε ορισμένα κράτη μέλη.

Σκηνές χάους εκτυλίσσονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, καθώς η εφαρμογή του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EES) προκαλεί αναμονές που αγγίζουν ακόμη και τις τρεις ώρες.

Τι είναι το σύστημα EES και πώς λειτουργεί;

Το νέο σύστημα τέθηκε σε πλήρη ισχύ την περασμένη Παρασκευή (10/4) στις χώρες του χώρου Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το EES απαιτεί από τους ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ (όπως το Ηνωμένο Βασίλειο) να καταχωρούν τα βιομετρικά τους δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες σε ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές στα σύνορα. Παρόλο που η εφαρμογή ξεκίνησε σταδιακά από τον Οκτώβριο, η πλήρης ενεργοποίησή του οδήγησε σε τεράστιες καθυστερήσεις.

Χαμένες πτήσεις και ανεξέλεγκτη κατάσταση: Η διαφωνία των αεροδρομίων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με αναφορές του BBC, περισσότεροι από 100 επιβάτες έχασαν πτήση της easyJet από το Μιλάνο προς το Μάντσεστερ λόγω των καθυστερήσεων στον έλεγχο διαβατηρίων.

Ο Olivier Jankovec, διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος της ACI (Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων), χαρακτήρισε την κατάσταση ανεξέλεγκτη ενόψει της θερινής περιόδου, προειδοποιώντας ότι οι ουρές θα επιδεινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Ενώ η ACI ζητά την πλήρη αναστολή των νέων ελέγχων μέχρι να βρεθεί λύση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται την ύπαρξη χάους. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι «το σύστημα λειτουργεί πολύ καλά στην πλειονότητα των κρατών μελών», υποστηρίζοντας ότι ο μέσος χρόνος εγγραφής είναι μόλις 70 δευτερόλεπτα.

Αντιθέτως, τα αεροδρόμια υποστηρίζουν ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε λεπτά ανά επιβάτη, μεταθέτοντας την ευθύνη στα κράτη μέλη για την ορθή εφαρμογή του μέτρου στο έδαφός τους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ