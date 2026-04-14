WSJ: Η Ευρώπη σχεδιάζει αποστολή ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ - Τριμερές ευρωπαϊκό σχέδιο επιτήρησης

Ευρωπαϊκές χώρες επεξεργάζονται σχέδιο ναυτικής ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ, με φάσεις ναρκαλιείας και συνοδείας πλοίων, σύμφωνα με WSJ και διπλωματικές πηγές.

Οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να προχωρούν στην κατάρτιση ενός φιλόδοξου σχεδίου για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, επιχειρώντας -σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal- τη συγκρότηση διεθνούς ναυτικής αποστολής χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Το σχέδιο, που βρίσκεται ακόμη σε φάση διαβουλεύσεων, στοχεύει στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα πιο στρατηγικά και ευαίσθητα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως, το Στενά του Ορμούζ, μετά την αποκλιμάκωση της τρέχουσας έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει ήδη τονίσει ότι η προτεινόμενη αποστολή θα αποκλείει «εμπόλεμα μέρη», στα οποία περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν. Ευρωπαίοι διπλωμάτες επιβεβαιώνουν επίσης ότι τα πλοία της αποστολής δεν θα λειτουργούν υπό αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.

Παράλληλα, η συμμετοχή της Γερμανίας θεωρείται πιθανή και ενδέχεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται προετοιμασίες για ευρύτερη διεθνή τηλεδιάσκεψη υπό την αιγίδα του Στάμερ και του Γάλλου προέδρου.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τρεις βασικές φάσεις:

Οργάνωση υλικοτεχνικής υποστήριξης για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας

Εκτεταμένες επιχειρήσεις ναρκαλιείας με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών ναυτικών δυνάμεων

Ανάπτυξη φρεγατών και αντιτορπιλικών για συνοδεία εμπορικών πλοίων, σε μοντέλο παρόμοιο με την επιχείρηση «Aspides» στην Ερυθρά Θάλασσα

Η ευρωπαϊκή πλευρά εκτιμά ότι διαθέτει ισχυρές δυνατότητες στον τομέα της ναρκαλιείας, ενώ σε ορισμένους τομείς θεωρείται ότι υπερτερεί των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν περιορίσει αντίστοιχες επιχειρησιακές δυνατότητες τα τελευταία χρόνια.

Η πρωτοβουλία, όπως μεταδίδει και το Associated Press, αντανακλά τις αυξανόμενες διατλαντικές εντάσεις, σε μια περίοδο που η Ουάσιγκτον πιέζει για πιο ενεργή εμπλοκή των ευρωπαϊκών συμμάχων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αποστολή θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί μόνο μετά την αποκατάσταση της σταθερότητας και το τέλος των εχθροπραξιών, ενώ παράλληλα θα απαιτηθεί συντονισμός με το Ομάν και το Ιράν.

Ο σχεδιασμός αυτός έρχεται σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών αποκτά νέα γεωπολιτική διάσταση, με την Ευρώπη να επιδιώκει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, παρακάμπτοντας -τουλάχιστον επιχειρησιακά- τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ.

