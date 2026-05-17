Βίντεο σοκ από τις ΗΠΑ: Δύο πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν σε αεροπορική επίδειξη

Τα τέσσερα μέλη των πληρωμάτων πρόλαβαν να εκτιναχθούν με ασφάλεια, ενώ η αεροπορική επίδειξη ακυρώθηκε μετά το ατύχημα.

Σοβαρό αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όταν δύο αεροσκάφη του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies Air Show, στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα αεροσκάφη ήταν EA-18G Growler και όχι απλά F/A-18, όπως μεταδόθηκε αρχικά από ορισμένα μέσα. Μετά τη σύγκρουση, τα δύο μαχητικά κατέπεσαν σε περιοχή κοντά στη βάση, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν αλεξίπτωτα να ανοίγουν στον ουρανό λίγο πριν από την πτώση.

Τα πληρώματα πρόλαβαν να εκτιναχθούν

Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι και τα τέσσερα μέλη των πληρωμάτων φέρονται να πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτίναξης και να εγκαταλείψουν τα αεροσκάφη πριν από την πρόσκρουση. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν τέσσερα αλεξίπτωτα να ανοίγουν, ενώ οι διοργανωτές της επίδειξης επιβεβαίωσαν πως τα πληρώματα εκτινάχθηκαν με ασφάλεια.

Η σύγκρουση έγινε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της επίδειξης, η οποία συγκέντρωνε πλήθος κόσμου για στρατιωτικές επιδείξεις, πτήσεις ακριβείας και αεροπορικά θεάματα. Μετά το περιστατικό, η βάση τέθηκε προσωρινά σε lockdown και η επίδειξη ακυρώθηκε, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία και προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επίσημη έρευνα για να διαπιστωθεί τι συνέβη κατά τη διάρκεια του ελιγμού.

Το Gunfighter Skies Air Show είχε επιστρέψει στη βάση Mountain Home για πρώτη φορά μετά από χρόνια και περιλάμβανε επιδείξεις σύγχρονων στρατιωτικών αεροσκαφών, παλαιότερων πολεμικών αεροπλάνων και αλεξιπτωτιστών. Στο πρόγραμμα υπήρχε και παρουσία των Thunderbirds της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, που ήταν από τα κεντρικά θεάματα της διοργάνωσης.

Οι καιρικές συνθήκες την ώρα του ατυχήματος δεν φαίνεται, με βάση τις πρώτες αναφορές, να ήταν ακραίες. Υπήρχε καλή ορατότητα, αν και καταγράφηκαν ριπές ανέμου στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, τα αίτια της σύγκρουσης θα ξεκαθαρίσουν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στους θεατές, καθώς η σύγκρουση έγινε μπροστά σε κόσμο που είχε βρεθεί στη βάση για να παρακολουθήσει την αεροπορική επίδειξη.

WOW, THIS WAS WILD



🇺🇸 Two U.S. Navy Fighter Jets Collide Mid-Air Over Idaho Air Show



All four crew members ejected before impact, with four parachutes confirmed descending safely as spectators watched from the ground below.



The F/A-18s were performing at Mountain Home Air… pic.twitter.com/q0MgvCX3lF May 17, 2026

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ