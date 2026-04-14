Το κόλπο με το κουτάλι στο παράθυρο για την μείωση της υγρασίας

Ειδικοί προτείνουν να τοποθετήσεις ένα κουτάλι στο παράθυρο αν έχεις προβλήματα υγρασίας.

Η υγρασία στα παράθυρα είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αρκετά σπίτια. Είτε επειδή δεν κλείνουν καλά με αποτέλεσμα να υπάρχουν απώλειες, είτε επειδή έξω κάνει κρύο και μέσα στο σπίτι η θερμοκρασία είναι υψηλή, η υγρασία κάνει την εμφάνισή της.

Ωστόσο, μπορεί να μειωθεί, κυρίως επειδή μπορεί να εξελιχθεί σε πρόβλημα υγείας αν εμφανιστεί μούχλα. Η υγρασία δεν είναι υγιεινή, δημιουργεί μια μυρωδιά που μπορεί να γίνει δυσάρεστη και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αλλεργία χωρίς να το γνωρίζουν για χρόνια, προσθέτοντας έτσι ένα ακόμη πρόβλημα.

Το κόλπο με το κουτάλι

Αν τα πρωινά παρατηρείς στο σπίτι σου υγρασία στα παράθυρα, υπάρχει ένα κόλπο που μπορείς να δοκιμάσεις: το κόλπο με το κουτάλι. Είναι πολύ απλό. Δίπλα στο παράθυρο, από την εσωτερική πλευρά του σπιτιού, είτε ανάμεσα σε διπλά παράθυρα είτε σε κάποιο μικρό κενό που υπάρχει, τοποθετείς ένα μεταλλικό κουτάλι (κατά προτίμηση από ανοξείδωτο ατσάλι) στο πλαίσιο. Ο στόχος είναι να μειωθεί η συμπύκνωση στα τζάμια και να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εμφάνιση μούχλας.

Η λογική αυτού του κόλπου είναι ότι ο υγρός αέρας, όταν έρχεται σε επαφή με την κρύα επιφάνεια του κουταλιού, μετατρέπεται σε σταγόνες και παραμένει πάνω στο κουτάλι αντί να καταλήγει αλλού. Αν αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, πρέπει να είσαι προσεκτικός: να σκουπίζεις με βαμβάκι ή πανί και να καθαρίζεις καθημερινά, κυρίως για να αποφευχθεί η μούχλα. Πέρα από τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει στους τοίχους γύρω από το παράθυρο ή σε ξύλινες επιφάνειες, η υπερβολική υγρασία μπορεί να οδηγήσει και σε προβλήματα υγείας.

Συνιστάται επίσης να αερίζεις καλά τον χώρο. Αν τα παράθυρα τα βλέπει ο ήλιος, εκμεταλλεύσου αυτή τη ζέστη ανοίγοντάς τα, ώστε να «ζεσταθούν» πριν έρθει το καλοκαίρι και το σπίτι γίνει πολύ ζεστό. Μπορείς επίσης να αφήσεις ένα βαμβακερό πανί και να το αλλάζεις σταδιακά καθώς βρέχεται.

Τα προβλήματα της υγρασίας

Σύμφωνα με το European Lung Foundation, το να ζει, να εργάζεται ή να κοιμάται κανείς σε ένα εσωτερικό περιβάλλον με υγρασία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας, όπως άσθμα, βήχα, αυξημένη πιθανότητα για κρυολογήματα ή γρίπη, λοιμώξεις στο στήθος από την εισπνοή μικροσκοπικών σωματιδίων μούχλας, δύσπνοια ή δυσκολία στην αναπνοή, ρινίτιδα (φλεγμονή των ιστών στο εσωτερικό της μύτης που προκαλεί φτέρνισμα, καταρροή ή μπούκωμα), πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας, καθώς και την εμφάνιση ακάρεων σκόνης, ιδιαίτερα σε υγρά και ζεστά περιβάλλοντα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.

