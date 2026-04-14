Σαράντα χρόνια μετά το Τσερνόμπιλ, επιστήμονας συλλέγει δείγματα λίγα μέτρα από τον αντιδραστήρα 4. Η καθημερινότητα σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία του πλανήτη.

Τέσσερις δεκαετίες μετά την πυρηνική καταστροφή στο Πυρηνικό Σταθμό Τσερνόμπιλ, η ανθρώπινη παρουσία παραμένει περιορισμένη, αλλά όχι ανύπαρκτη. Σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα στον κόσμο, κάποιοι επιστήμονες συνεχίζουν να εργάζονται καθημερινά, με αποστολή την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας.

Ένας εξ αυτών, ο Ανατόλι Ντοροσένκο, ερευνητής στο Ινστιτούτο Προβλημάτων Ασφάλειας Πυρηνικών Σταθμών, ο οποίος εισέρχεται στα ερείπια του αντιδραστήρα 4 για να συλλέγει δείγματα και να καταγράφει τις τρέχουσες συνθήκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φτάνει σε απόσταση μόλις οκτώ μέτρων από τον πυρήνα, σε μια αποστολή που απαιτεί απόλυτη ακρίβεια και ψυχραιμία.

Το Πυρηνικό Ατύχημα του Τσερνόμπιλ παραμένει μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές καταστροφές στην ιστορία. Η έκρηξη του αντιδραστήρα απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες ραδιενεργών υλικών, μολύνοντας εκτεταμένες περιοχές σε Ουκρανία, Λευκορωσία και Ρωσία. Ιδιαίτερα επικίνδυνα στοιχεία, όπως το ιώδιο, το καίσιο και το στρόντιο, συνδέθηκαν με σοβαρές ασθένειες, από καρκίνο του θυρεοειδούς έως λευχαιμία.

Σήμερα, γύρω από τον σταθμό εκτείνεται ζώνη αποκλεισμού 30 χιλιομέτρων, μια περιοχή σχεδόν εγκαταλελειμμένη. Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι διαχειρίσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η παραμονή εκεί εξακολουθεί να απαιτεί αυστηρά μέτρα προστασίας.

Ο Ντοροσένκο γνωρίζει καλά τους κινδύνους. Σε κάθε αποστολή φοράει ειδικό εξοπλισμό: από αναπνευστήρες και προστατευτικά γάντια έως πλήρεις στολές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και ποδιά μόλυβδου για επιπλέον θωράκιση.

Όπως περιγράφει, η εμπειρία θυμίζει ακραίες ανθρώπινες δοκιμασίες, όπως η κατάκτηση του Έβερεστ ή η εξερεύνηση του διαστήματος. Ωστόσο, η καθημερινότητά του δεν έχει τίποτα το «περιπετειώδες» με τη συμβατική έννοια. «Δεν είναι εκδρομή», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι κάθε κίνηση πρέπει να είναι απόλυτα υπολογισμένη, καθώς ο χρόνος παραμονής σε ορισμένες περιοχές είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

