Ρήγμα στο ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ: «Όχι» στον Τραμπ από ευρωπαϊκές χώρες

Οι χώρες του ΝΑΤΟ απορρίπτουν το σχέδιο Τραμπ για αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας τους τριγμούς εντός της συμμαχίας.

Σοβαρές τριβές στο εσωτερικό της NATO προκαλεί η πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, με ευρωπαϊκές χώρες να απορρίπτουν κατηγορηματικά τη συμμετοχή τους.

«Όχι» στον αποκλεισμό

Σύμφωνα με κοινή στάση, κράτη-μέλη της Συμμαχίας ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να εμπλακούν στρατιωτικά στο σχέδιο των ΗΠΑ, επιλέγοντας να κινηθούν σε διαφορετική κατεύθυνση: την παρέμβαση μόνο μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Χώρες όπως οι Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Ελλάδα έχουν ήδη αποκλείσει την αποστολή ναυτικών δυνάμεων.

Την ίδια στιγμή, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία υπογραμμίζουν ότι δεν θα εμπλακούν στη σύγκρουση, δίνοντας έμφαση σε μια μελλοντική αποστολή διασφάλισης της ναυσιπλοΐας.

Σκληρή γραμμή Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αμετακίνητος, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ανάγκη τη στήριξη άλλων χωρών, αν και -όπως είπε- υπάρχουν κράτη που προσφέρθηκαν να συνδράμουν.

Η στάση αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το NATO, ενώ εξετάζει και μείωση στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Πίεση και διπλωματικές ισορροπίες

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάμερ δήλωσε ξεκάθαρα ότι το Λονδίνο δεν θα «παρασυρθεί σε πόλεμο», παρά τις πιέσεις που -όπως ανέφερε- ασκήθηκαν.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρουτ φέρεται να έχει μεταφέρει σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί άμεσες δεσμεύσεις για την ασφάλεια της περιοχής.

Ωστόσο, η ενεργοποίηση της Συμμαχίας προϋποθέτει ομοφωνία και των 32 μελών, κάτι που προς το παρόν δεν φαίνεται εφικτό.

Εναλλακτικό σχέδιο της Ευρώπης

Παράλληλα, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προωθούν τη δημιουργία πολυεθνικής αποστολής, η οποία θα αναπτυχθεί μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν, στόχος είναι η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η συνοδεία δεξαμενόπλοιων, χωρίς εμπλοκή σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή, στην οποία ενδέχεται να συμμετάσχουν έως και 30 χώρες, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ουδέτερος μηχανισμός ασφάλειας, με ενημέρωση τόσο του Ιράν όσο και των ΗΠΑ, χωρίς άμεση συμμετοχή τους.

Κρίσιμο πέρασμα για την παγκόσμια ενέργεια

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους στον κόσμο, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Η διαφωνία για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης αναδεικνύει όχι μόνο τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή, αλλά και τα βαθύτερα ρήγματα στο εσωτερικό της δυτικής συμμαχίας.

