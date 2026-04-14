Κεφαλονιά: Βίντεο «κλειδί» για τον θάνατο 19χρονης - Τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους πρωταθλητής άρσης βαρών

Σοκ στην Κεφαλονιά: Κάμερες ασφαλείας δείχνουν τις τελευταίες στιγμές της 19χρονης. Τρεις συλλήψεις για «έκθεση σε κίνδυνο», τι ερευνούν οι Αρχές.

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά φέρνει η ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, που οδήγησε τις Αρχές σε τρεις συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ένας αθλητής με διεθνείς διακρίσεις στην άρση βαρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 26χρονο, ο οποίος στο παρελθόν είχε κατακτήσει χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17, έναν 22χρονο αλβανικής καταγωγής και έναν 23χρονο, ο οποίος φέρεται να παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα και συνελήφθη.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας ήταν το βιντεοληπτικό υλικό από ξενοδοχείο της περιοχής, κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρή η νεαρή γυναίκα. Στις εικόνες καταγράφεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει τη 19χρονη, ενώ συνοδεύεται από τα άλλα δύο άτομα, πριν την αφήσουν -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- σε ημιλιπόθυμη κατάσταση κοντά στην πλατεία όπου βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα.

Οι δύο πρώτοι συλληφθέντες προσήλθαν στις Αρχές συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο εισαγγελέας Πρωτοδικών. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα της «έκθεσης σε κίνδυνο».

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε οικίες των εμπλεκομένων, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, με στόχο τη συλλογή επιπλέον στοιχείων που θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 19χρονης.

