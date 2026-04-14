Παγκόσμια έκθεση: Οι καλύτερες χώρες για συνταξιοδότηση το 2026 - Η θέση της Ελλάδας (δεν) προκαλεί έκπληξη

Η Ελλάδα βρίσκεται στο... Έβερεστ στον Δείκτη Συνταξιοδότησης 2026 της International Living. Γιατί ξεχωρίζει και τι την κάνει πόλο έλξης για συνταξιούχους.

Η Ελλάδα συνεχίζει να συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς για συνταξιοδότηση διεθνώς, σύμφωνα με τον νέο Παγκόσμιο Δείκτη Συνταξιοδότησης 2026 που δημοσίευσε η International Living. Παρά τις γνωστές αδυναμίες στο επίπεδο των συντάξεων, η χώρα καταγράφει υψηλές επιδόσεις σε κρίσιμους δείκτες ποιότητας ζωής, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της απήχηση στους ξένους συνταξιούχους. Προσοχή: στους ξένους συνταξιούχους.

Η ετήσια έκθεση, που επικαιροποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, αξιολογεί συνολικά 24 χώρες, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παραμέτρους όπως το κόστος ζωής, το κλίμα, η υγειονομική περίθαλψη, η αγορά κατοικίας, οι υποδομές, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο για βίζες και εγκατάσταση αλλοδαπών.

Σταθερά ψηλά η Ελλάδα

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Ελλάδα διατηρεί σταθερά μια θέση ανάμεσα στους πιο ελκυστικούς προορισμούς για συνταξιούχους παγκοσμίως. Το ήπιο μεσογειακό κλίμα, η ασφάλεια, η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και η καθημερινότητα με χαμηλότερους ρυθμούς αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα.

Παράλληλα, η χώρα συνεχίζει να αποσπά θετικά σχόλια για το σύστημα το επίπεδο φιλοξενίας, στοιχείο που επηρεάζουν καθοριστικά την τελική επιλογή όσων σχεδιάζουν να μετακινηθούν στο εξωτερικό μετά το τέλος του εργασιακού τους βίου.

Τι δείχνει η νέα έκθεση

Ο δείκτης της International Living δεν περιορίζεται σε μια απλή κατάταξη. Αντίθετα, λειτουργεί ως ένα πολυπαραγοντικό εργαλείο αξιολόγησης που βασίζεται τόσο σε στατιστικά δεδομένα όσο και σε πραγματικές εμπειρίες ομογενών και ανταποκριτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πρόσφατες εξελίξεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των συνταξιούχων, όπως:

η αύξηση του κόστους ζωής διεθνώς

οι αλλαγές στα καθεστώτα μετανάστευσης

οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Η μεθοδολογία έχει αναθεωρηθεί ώστε να αποτυπώνει πιο ρεαλιστικά τις συνθήκες που αντιμετωπίζει σήμερα ένας συνταξιούχος που επιλέγει να ζήσει στο εξωτερικό.

Γιατί επιλέγουν την Ελλάδα

Παρά τις οικονομικές προκλήσεις, η Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής, κυρίως λόγω του συνολικού τρόπου ζωής που προσφέρει. Ο συνδυασμός φυσικού περιβάλλοντος, γαστρονομίας, κοινωνικής ζωής και σχετικής οικονομικότητας εξακολουθεί να λειτουργεί ως ισχυρό πλεονέκτημα.

Μελέτες και αναλύσεις της αγοράς δείχνουν ότι η χώρα μας βρίσκεται σταθερά εντός της πρώτης δεκάδας προτιμήσεων, με υψηλά ποσοστά ικανοποίησης από όσους έχουν ήδη εγκατασταθεί. Η τάση αυτή αφορά τόσο Ευρωπαίους όσο και Βορειοαμερικανούς συνταξιούχους, οι οποίοι αναζητούν καλύτερη ποιότητα ζωής εκτός των χωρών προέλευσής τους.

Ένας οδηγός για τη «δεύτερη ζωή»

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Συνταξιοδότησης επιχειρεί να λειτουργήσει ως πρακτικός οδηγός για όσους σχεδιάζουν το επόμενο βήμα της ζωής τους. Μέσα από την ανάλυση κρίσιμων παραγόντων και πραγματικών εμπειριών, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πού αξίζει να ζήσει κανείς μετά τη συνταξιοδότηση.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η υψηλή θέση στον δείκτη ίσως δεν προκαλεί έκπληξη: πρόκειται για έναν προορισμό που, παρά τις αντιφάσεις του, συνεχίζει να συνδυάζει ποιότητα ζωής με διεθνή απήχηση.

Οι 10 κορυφαίες χώρες για συνταξιοδότηση

1. Ελλάδα

2. Παναμάς

3. Κόστα Ρίκα

4. Πορτογαλία

5. Μεξικό

6. Ιταλία

7. Γαλλία

8. Ισπανία

9. Σιάμ

10. Μαλαισία



