Επαναστατικό ενεργειακό έργο: Σχεδιάζουν υποθαλάσσια σύνδεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας

Ιταλοί ιδιώτες επενδυτές προτείνουν την εγκατάσταση του Apollo Link, μιας σύνδεσης που θα μεταφέρει ενέργεια απευθείας στην Ισπανία.

Η Ευρώπη προετοιμάζει δύο μεγάλα έργα υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας, με στόχο τη μεταφορά ενέργειας από περιοχές με πλεόνασμα σε άλλες με μεγαλύτερη έλλειψη.

Τα έργα είναι τα καλώδια Apollo Link και Iberia Link, δύο υποδομές σχεδιασμένες για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας (ιδιαίτερα ανανεώσιμης) μέσω της Μεσογείου και τη βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ των εθνικών δικτύων.

Το πιο φιλόδοξο σχέδιο είναι το Apollo Link, μια σύνδεση που προβλέπεται μεταξύ Ισπανίας και βόρειας Ιταλίας με ισχύ 2 γιγαβάτ (GW) και πιθανή έναρξη λειτουργίας το 2032. Το καλώδιο θα μεταφέρει απευθείας ανανεώσιμη ενέργεια από την Ισπανία σε μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη κατανάλωση στην Ευρώπη, τη βόρεια Ιταλία.

Ιδιωτική πρωτοβουλία

Επιπλέον, το καλώδιο θα χρησιμοποιεί τεχνολογία συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC), η οποία επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις με μικρότερες απώλειες και μεγαλύτερο έλεγχο της ροής ενέργειας. Σύμφωνα με το Xataka, το έργο δεν έχει την υποστήριξη των κρατικών διαχειριστών της Ισπανίας και της Ιταλίας, αλλά αποτελεί πρωτοβουλία Ιταλών ιδιωτών επενδυτών.

Για την Ισπανία, το έργο αποτελεί έναν τρόπο εξαγωγής της πλεονάζουσας ενέργειας που διαθέτει, ώστε να μη μένει εντός της χερσονήσου λόγω περιορισμένης μεταφορικής ικανότητας. Κατ’ αρχήν, η κύρια ροή θα είναι από την Ισπανία προς την Ιταλία, αν και το καλώδιο θα μπορεί επίσης να μεταφέρει ενέργεια από την Ιταλία προς την Ισπανία σε περίπτωση έλλειψης.

Το καλώδιο θα χρησιμοποιεί το σύγχρονο πρότυπο για υποθαλάσσια μεταφορά μεγάλων αποστάσεων, με αμφίδρομο έλεγχο και στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών. Η χωρητικότητά του θα μπορούσε να τροφοδοτήσει εκατομμύρια νοικοκυριά και, σύμφωνα με τους προωθητές του έργου, θα αποφέρει καθαρό ετήσιο όφελος 300 εκατομμυρίων ευρώ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ