Δύο φοιτήτριες παρέδωσαν πορτοφόλι με 1.332 ευρώ - Η ιστορία πίσω από τα χρήματα

Παράδειγμα εντιμότητας στη Μάλαγα: δύο νεαρές γυναίκες βρήκαν πορτοφόλι με 1.332 ευρώ και το παρέδωσαν στην αστυνομία, βοηθώντας έναν 42χρονο.

Μια ανθρώπινη πράξη χαρακτηρίζει δύο νεαρές φοιτήτριες, οι οποίες επέλεξαν τον δρόμο της εντιμότητας, επιστρέφοντας πορτοφόλι με σημαντικό χρηματικό ποσό στις Αρχές.

Οι δύο γυναίκες, ηλικίας 19 και 21 ετών, εντόπισαν το πορτοφόλι στον δρόμο και χωρίς δεύτερη σκέψη επικοινώνησαν με την τοπική αστυνομία της Μάλαγα. Άμεσα περιπολικό έφτασε στο διαμέρισμά τους για να παραλάβει το εύρημα.

Τι περιείχε το πορτοφόλι

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το πορτοφόλι περιείχε 1.332 ευρώ σε μετρητά, καθώς και προσωπικά έγγραφα, όπως άδεια οδήγησης, κάρτα υγείας και τραπεζική κάρτα. Τα στοιχεία αυτά αποδείχθηκαν αρκετά ώστε να εντοπιστεί άμεσα ο κάτοχος.

Η συγκινητική συνέχεια

Λίγο αργότερα, ο 42χρονος κάτοχος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα για να παραλάβει τα χρήματά του. Όπως εξήγησε, το ποσό δεν προοριζόταν για προσωπική χρήση, αλλά για την επισκευή ενός οχήματος της εταιρείας όπου εργάζεται.

Πρόκειται για επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη φροντίδα ατόμων με αναπηρίες, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία στην πράξη των δύο νεαρών γυναικών.

Η στάση των δύο φοιτητριών από την περιοχή της Ardales αναδεικνύει ότι η εντιμότητα παραμένει ζωντανή στην καθημερινότητα, ακόμη και σε απλές στιγμές. Τόσο ο 42χρονος, όσο και οι αστυνομικοί εξέφρασαν τον σεβασμό τους στα δύο κορίτσια, που ένιωσαν πολύ πιο πλούσια από 1.332 ευρώ επιπλέον...

