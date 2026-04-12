Άρης Μουγκοπέτρος: «Εδώ είμαι πάλι» – Παίζει ξανά κλαρίνο έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό

Συγκινεί η επιστροφή του Άρη Μουγκοπέτρου στο κλαρίνο, έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό από κροτίδα

Ένα χρόνο μετά το σοβαρό ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος επιστρέφει εκεί όπου πάντα ανήκε. Στη μουσική. Ο γνωστός μουσικός μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο παίζει ξανά κλαρίνο, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αντοχής και επιμονής.

Το Πάσχα του 2025, μια κροτίδα εξερράγη στο χέρι του, προκαλώντας τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων. Μια στιγμή που θα μπορούσε να βάλει τέλος στην πορεία του, αλλά τελικά λειτούργησε ως αφετηρία για μια δύσκολη, αλλά αξιοθαύμαστη επιστροφή.

Η επιστροφή

Στο βίντεο που ανέβασε ανήμερα του Πάσχα, ο ίδιος εμφανίζεται να παίζει ξανά κλαρίνο μπροστά σε φίλους, συνοδεύοντας την εικόνα με μια φράση που κουβαλά όλο το βάρος της διαδρομής του: «Κάπου είχαμε μείνει πέρυσι τέτοια μέρα… Εδώ είμαι πάλι».

Χωρίς υπερβολές και μεγάλα λόγια, η επιστροφή του αποτυπώνει τη δύναμη της θέλησης, αλλά και τη βαθιά του σχέση με τη μουσική, την οποία δεν εγκατέλειψε ποτέ, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της αποκατάστασης.

Η μάχη μετά το ατύχημα

Όλο αυτό το διάστημα, ο Άρης Μουγκοπέτρος παρέμεινε ενεργός, διατηρώντας επαφή με τον κόσμο μέσα από τα social media και δείχνοντας βήμα βήμα την προσπάθειά του να επιστρέψει στο επίπεδο που βρισκόταν πριν τον τραυματισμό.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, με αφορμή την περίοδο του Πάσχα και τη χρήση κροτίδων, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι «δεν έχει αλλάξει τίποτα», επισημαίνοντας πως το πρόβλημα παραμένει και καλώντας τους γονείς να είναι πιο προσεκτικοί.

Η επιστροφή του στο κλαρίνο δεν είναι απλώς μια προσωπική νίκη. Είναι ένα μικρό, αλλά ουσιαστικό reminder ότι ακόμη και όταν κάτι φαίνεται να τελειώνει, μπορεί να ξαναρχίσει από την αρχή.

