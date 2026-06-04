Πώς ο Σωτήρης Μουστάκας έχασε την υποψηφιότητα για Όσκαρ μόλις για δύο λεπτά
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Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 4 Ιουνίου 2007, έφυγε από τη ζωή, χτυπημένος από τον καρκίνο ο αξέχαστος ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας.
Ένωσε το γέλιο με τη συγκίνηση. Τη σάτιρα με το δράμα. Μα πάνω απ' όλα ένωσε την καλλιτεχνική επιτυχία με μία ζωή γεμάτη αγώνες, αντιφάσεις και ανθρώπινα βιώματα.
«Η ηθοποιία είναι σαν ένα απάτητο κι ανεξερεύνητο βουνό. Σκαρφαλώνεις με κόπο, φτάνεις στην κορυφή και βλέπεις ότι υπάρχει κι άλλη κορυφή, κι ύστερα κι άλλη. Όταν πεις έφτασα, το έχεις χάσει το παιχνίδι».
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