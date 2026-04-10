Τραμπ προς Ιράν: «Φορτώνουμε πλοία με τα καλύτερα όπλα - Θα χτυπήσουμε αν αποτύχουν οι συνομιλίες»

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, προειδοποιώντας για στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν.

Νέο κύμα έντασης προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ εξοπλίζονται εκ νέου με «τα καλύτερα πυρομαχικά», τονίζοντας ότι είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν άμεσα αν δεν υπάρξει συμφωνία. «Αν δεν καταλήξουμε κάπου, θα τα χρησιμοποιήσουμε - και μάλιστα πολύ αποτελεσματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγες ώρες πριν από την έναρξη κρίσιμων συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, όπου αναμένεται να συναντηθούν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης. Στην αμερικανική αποστολή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ.

Από την πλευρά του Ιράν, τη χώρα αναμένεται να εκπροσωπήσουν ο υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Mohammad Bagher Ghalibaf. Η Τεχεράνη επιμένει διαχρονικά στο δικαίωμά της για εμπλουτισμό ουρανίου, θέση που παραμένει βασικό σημείο τριβής.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αναμένεται να τεθούν κρίσιμα ζητήματα, όπως η παράδοση αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, το οποίο αποτελεί κομβικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και ενεργειακή ασφάλεια.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον ζητά τον τερματισμό της στήριξης του Ιράν προς ένοπλες ομάδες στην ευρύτερη περιοχή, επιδιώκοντας μια συνολική συμφωνία που θα περιορίζει την επιρροή της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.

Το επόμενο 24ωρο θεωρείται κρίσιμο για την πορεία των εξελίξεων, με τον Τραμπ να εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς τις προθέσεις της ιρανικής πλευράς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο.

