Τα πιο αγχωτικά αεροδρόμια των ΗΠΑ για τους ταξιδιώτες

Ορισμένα αεροδρόμια στις ΗΠΑ δημιουργούν μεγαλύτερο άγχος στους ταξιδιώτες σε σχέση με άλλα.

Ένα αεροπορικό ταξίδι συχνά δημιουργεί άγχος στους επιβάτες, καθώς είναι πιθανό να συμβούν κάποια απρόοπτα, όπως επιπλέον χρεώσεις, ακυρώσεις και συνεχώς μεταβαλλόμενοι κανονισμοί των αεροπορικών εταιρειών.

Ορισμένα αεροδρόμια στις ΗΠΑ έχουν γίνει γνωστά επειδή αφήνουν τους ταξιδιώτες σε κατάσταση θυμού και ανησυχίας πριν καν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο τους. Μαζί με τις συχνές καθυστερήσεις πτήσεων, τα προβλήματα πρόσβασης στο αεροδρόμιο ή ακόμη και της διέλευσης από τον τερματικό σταθμό, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό εφιάλτη για αγχωμένους επιβάτες, σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας χερσαίων μεταφορών Mozio.

Οι ταξιδιώτες τα τελευταία χρόνια απογοητεύονται ολοένα και περισσότερο, καθώς τα διαρκή προβλήματα στελέχωσης στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και οι επιπτώσεις τους στις πτήσεις σε όλη τη χώρα, έχουν προκαλέσει μια σειρά από εξοργιστικές καθυστερήσεις. Ωστόσο, κάποια αεροδρόμια είναι πολύ χειρότερα από άλλα.

Το πιο αγχωτικό αεροδρόμιο

Το πιο αγχωτικό αεροδρόμιο για τους επιβάτες, σύμφωνα με την ανάλυση της Mozio για συνηθισμένους παράγοντες άγχους, όπως για παράδειγμα τις καθυστερήσεις, το κόστος στάθμευσης και τη δυσκολία πρόσβασης στο αεροδρόμιο, είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο.

Με βαθμολογία άγχους 8,42 στα 10, το O’Hare έχει γίνει το πιο αγχωτικό αεροδρόμιο στην Αμερική, σύμφωνα με τα κριτήρια της Mozio, με το 25,4% των πτήσεων να παρουσιάζουν κάποια μορφή καθυστέρησης σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αεροπορικούς κόμβους της χώρας.

Σε αυτό προστίθεται και το κόστος στάθμευσης, με μια θέση να κοστίζει 43 δολάρια την ημέρα, ενώ χρειάζεται πάνω από μία ώρα οδήγησης για να φτάσει κανείς στο κέντρο της πόλης από το αεροδρόμιο, λόγω της τοποθεσίας του στα βόρεια του Ιλινόις.

Την... τιμητική της και η Νέα Υόρκη

Αμέσως μετά το O’Hare ακολουθεί χωρίς μεγάλη έκπληξη για πολλούς, το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης με βαθμολογία 7,54. Ο κόμβος στο Queens ξεπέρασε εύκολα τους ανταγωνιστές του στο κόστος στάθμευσης, με τους οδηγούς να πληρώνουν το εντυπωσιακό ποσό των 80 δολαρίων την ημέρα για να σταθμεύσουν.

Τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα, καθώς το LaGuardia έχει ακόμη περισσότερες καθυστερήσεις σε σχέση με το O’Hare. Το 26,3% όλων των πτήσεων προς αυτό το κυρίως εσωτερικό αεροδρόμιο έχουν καθυστερήσει τον τελευταίο χρόνο και αφού οι ταξιδιώτες παραλάβουν το όχημά τους από τον χώρο στάθμευσης των 80 δολαρίων, χρειάζονται σχεδόν μία ώρα για να φτάσουν στο κέντρο του Μανχάταν.

Δυστυχώς για τους Νεοϋορκέζους, τα δύο άλλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν την πόλη καταλαμβάνουν την τρίτη και τέταρτη θέση στην ανάλυση της Mozio. Το Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy και το Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty συγκέντρωσαν βαθμολογία 7,19, λόγω των δικών τους δυσκολιών που προκαλούν άγχος.

Παρότι και τα δύο χρεώνουν 70 δολάρια την ημέρα για στάθμευση και απαιτούν περίπου μία ώρα οδήγησης για να φτάσει κανείς στο κέντρο της πόλης (χωρίς κίνηση), τόσο το JFK όσο και το Newark είχαν σημαντικά λιγότερες καθυστερήσεις από το LaGuardia, με λιγότερο από το ένα τέταρτο των πτήσεων να καθυστερεί και πάνω από το 76% να αναχωρεί εντός 15 λεπτών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ