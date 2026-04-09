Πουλάει το αυτοκίνητο-θρύλος του πατέρα του επειδή δεν αντέχει τις αναμνήσεις: Η τιμή καθορίζεται από το διαδίκτυο

Ένας γιος πουλάει το αυτοκίνητο που ο πατέρας του είχε αγοράσει καινούργιο το 1968 επειδή δεν αντέχει τις αναμνήσεις με την τιμή πώλησης να καθορίζεται από το ίντερνετ.

Ένας άνδρας από το Ιλινόις των ΗΠΑ αποφάσισε να απαλλαχθεί από τις οικογενειακές αναμνήσεις καθώς δεν μπορούσε να σηκώσει το συναισθηματικό βάρος. Η επιθυμία του πατέρα του ήταν να κρατήσει το αυτοκίνητο που είχε αγοράσει το 1968, αλλά ο γιος δεν άντεχε τις αναμνήσεις και το πούλησε.

Πρόκειται για ένα Dodge Coronet R/T, εξοπλισμένο με έναν V8 κινητήρα 440 κυβικών ιντσών, συνδυασμένο με χειροκίνητο κιβώτιο 4 ταχυτήτων, με κάθε λεπτομέρεια πολυτελή. Διέθετε καρμπυρατέρ διπλού σώματος και απέδιδε 425 ίππους. Επιπλέον είχε ηλεκτρικούς καθρέφτες και τις υπόλοιπες βασικές εργοστασιακές προδιαγραφές.

Προσεγμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Το όνειρο ενός πατέρα ωστόσο, μετατράπηκε σε εφιάλτη για τον γιο. Τον πονούσε υπερβολικά να το έχει και να του τον θυμίζει. Και αποφάσισε να διηγηθεί την ιστορία του και να του βρει ένα καλύτερο σπίτι. Ο πατέρας του πάντα το φρόντιζε με μεγάλη επιμέλεια και μετά τον θάνατό του το κληρονόμησε. «Ο κόσμος πάντα ήθελε να του το αγοράσει», θυμάται, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο 58 ετών με μεγάλη ιστορία πίσω του.

Και έτσι αποφάσισε να το πουλήσει στο eBay. Η δημοπρασία ξεκίνησε μόλις πριν από λίγες ώρες και έχει ήδη λάβει περίπου δεκάδες προσφορές. οι πλειστηριασμοί λήγουν σε 5 ημέρες και 1 ώρα. Επιπλέον, το αυτοκίνητο έχει μπει στη λίστα παρακολούθησης σχεδόν 100 ατόμων, έχει 432 likes και μερικοί άνθρωποι ίσως σχεδιάζουν μια προσφορά της τελευταίας στιγμής.

