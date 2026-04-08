Συγκλονιστικά βίντεο: Το Ισραήλ «σάρωσε» μέσα σε 10 λεπτά τoν Λίβανο

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε συντονισμένη επίθεση σε όλο τον Λίβανο, προκαλώντας δεκάδες θύματα και εικόνες χάους στη Βηρυτό.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε ένα από τα πιο σφοδρά και συντονισμένα κύματα επιθέσεων των τελευταίων μηνών, πλήττοντας περίπου 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πρόκειται για το μεγαλύτερο ταυτόχρονο χτύπημα από την έναρξη της σύγκρουσης, με την επιχείρηση να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κλιμάκωσης που ακολούθησε τον πόλεμο με το Ιράν.

Οι εκρήξεις συγκλόνισαν τη Βηρυτό και άλλες περιοχές, ενώ πυκνός καπνός σκέπασε τον ουρανό της λιβανικής πρωτεύουσας. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με τραυματίες να εγκαταλείπουν οχήματα και να κατευθύνονται πεζοί προς τα νοσοκομεία, σε μια εικόνα που θύμισε προηγούμενες φάσεις του πολέμου.

Το μεγαλύτερο συντονισμένο πλήγμα

Όπως ανακοίνωσαν οι IDF, τα πλήγματα στόχευσαν στρατιωτικές υποδομές, κέντρα διοίκησης και επιχειρησιακές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές, από τη Βηρυτό μέχρι τη Μπεκάα και τον νότιο Λίβανο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αρχηγεία μυστικών υπηρεσιών, εγκαταστάσεις πυροβολικού και ναυτικών συστημάτων, καθώς και μονάδες της επίλεκτης δύναμης Radwan και της αεροπορικής πτέρυγας της οργάνωσης.

‼️ In 10 minutes, the IDF completed the largest coordinated strike across Lebanon since the start of Operation Roaring Lion.



The strike targeted 100+ Hezbollah headquarters, military arrays, & command-and-control centers in Beirut, Beqaa and southern Lebanon, including:



April 8, 2026

Η επιχείρηση, που σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πραγματοποιήθηκε «ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές», είχε ως στόχο να πλήξει τη διοικητική και επιχειρησιακή δομή της Χεζμπολάχ σε βάθος. Η χρονική συμπίεση των επιθέσεων σε μόλις 10 λεπτά αναδεικνύει τον βαθμό συντονισμού και σχεδιασμού.

Την ίδια στιγμή, λιβανικές πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι πρόκειται για το πιο έντονο κύμα βομβαρδισμών που έχει καταγραφεί από την έναρξη των συγκρούσεων, ενώ διεθνή μέσα, όπως το Reuters, μετέδωσαν εικόνες χάους από την πρωτεύουσα.

🇮🇱💥🇱🇧 Horrific images coming out from Beirut, where IOF conducted up to 100 airstrikes. https://t.co/5TfAARTstK pic.twitter.com/k2QDqezjJV — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) April 8, 2026

Θύματα και χάος στους δρόμους

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς μόνο από ένα πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Βηρυτού. Οι αρχές απηύθυναν επείγουσα έκκληση στους πολίτες να ανοίγουν δρόμο για τα ασθενοφόρα, καθώς η κυκλοφοριακή συμφόρηση δυσκόλευε σοβαρά τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι εικόνες που μεταδίδονται δείχνουν αιμόφυρτους πολίτες, κατεστραμμένα κτίρια και δρόμους γεμάτους συντρίμμια, με τη Βηρυτό να βιώνει μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της από την αρχή της κρίσης.

Widespread destruction has been caused by unprecedented bombing by the Israeli regime, with more than 100 airstrikes targeting the Lebanese capital, Beirut, and other areas throughout Lebanon.#Irán #Israël #Hürmüz #Lebanon pic.twitter.com/lN9eEeYeHk — رضوانا رضا (@Rizvana_Raza) April 8, 2026

Το πλήγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που υπήρχαν προσδοκίες αποκλιμάκωσης μετά τη συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή.

Η σύγκρουση φαίνεται να περνά σε νέα φάση, με την ένταση να μεταφέρεται ξανά στο λιβανικό έδαφος και τη Βηρυτό να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός πολέμου που δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.

A bloody day in Lebanon in every sense of the word.

Hundreds of missing people, martyrs, and wounded. Hospitals have no remaining capacity, and the equipment for searching for the missing is insufficient.

Residential buildings and towers were bombed and collapsed on their pic.twitter.com/7UzDXToZ9D — KhabarNews_English (@khabarnews_en) April 8, 2026

