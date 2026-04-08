Σκάνδαλο με Ισπανούς διεθνείς ποδοσφαιριστές: Τα ονόματα που μπαίνουν στο στόχαστρο σε υπόθεση λαθρεμπορίου πανάκριβων ρολογιών

Δικαστική έρευνα στην Ανδόρα φέρνει στο προσκήνιο γνωστά ονόματα του ισπανικού ποδοσφαίρου για αγορές πανάκριβων ρολογιών με στόχο την αποφυγή φόρων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται δικαστική έρευνα στην Ανδόρα για την αγορά ρολογιών πολυτελείας από γνωστούς Ισπανούς ποδοσφαιριστές, με τις αρχές να εξετάζουν πιθανή εμπλοκή τους σε κύκλωμα λαθρεμπορίου και φοροαποφυγής. Ήδη, η Guardia Civil έχει ξεκινήσει να αποστέλλει αιτήματα παροχής πληροφοριών προς τους εμπλεκόμενους.

Η εισαγγελία της Ανδόρας έχει ζητήσει τη συνδρομή της UCO, της ειδικής μονάδας της ισπανικής αστυνομίας, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις τόσο από ποδοσφαιριστές όσο και από επιχειρηματίες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, σύμφωνα με όσα αναφέρει η AS, επικαλούμενη πληροφορίες του EFE (σσ: το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων της Ισπανίας).

Στο μικροσκόπιο γνωστά ονόματα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στη λίστα των πελατών της εταιρείας που ερευνάται εμφανίζονται ονόματα διεθνών παικτών, όπως ο Ντάνι Καρβαχάλ και ο Σέσαρ Αθπιλικουέτα, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για τους Χουάν Μπερνάτ, Σάντι Καθόρλα και Τόμας Πάρτεϊ.

Παράλληλα, στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο Νταβίντ Σίλβα, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε δεχθεί ήδη από το 2022 ειδοποίηση από τις φορολογικές αρχές για την καταβολή ποσού που σχετίζεται με την αγορά ενός ρολογιού υψηλής αξίας.

Πώς λειτουργούσε το σχήμα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται εταιρεία με έδρα την Ανδόρα, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ρολογιών υψηλής κατηγορίας χωρίς να καταβάλλει τους προβλεπόμενους φόρους.

Το μοντέλο λειτουργίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, βασιζόταν σε μια ενδιάμεση διαδικασία. Μια ισπανική εταιρεία αγόραζε τα ρολόγια από εγχώριους διανομείς και τα εισήγαγε κανονικά στην εταιρεία που εδρεύει στην Ανδόρα. Στη συνέχεια, τα προϊόντα μεταπωλούνταν στους ποδοσφαιριστές μέσω της Ανδόρας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αγορές πραγματοποιούνταν εκτός Ισπανίας, αποφεύγοντας την καταβολή ΦΠΑ και εκμεταλλευόμενες το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς του πριγκιπάτου. Η πρακτική αυτή δημιουργούσε σημαντικό περιθώριο κέρδους, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν παράνομο.

Οι επόμενες κινήσεις της δικαιοσύνης

Ο δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση έχει ζητήσει τη συνεργασία των ισπανικών αρχών προκειμένου να εξεταστούν οι εμπλεκόμενοι που διαμένουν στην Ισπανία. Στο κάδρο δεν βρίσκονται μόνο οι ποδοσφαιριστές που φέρονται να αγόρασαν τα ρολόγια, αλλά και φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που συμμετείχαν στην αλυσίδα προμήθειας.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, καθώς προχωρούν οι καταθέσεις και η συλλογή στοιχείων.

