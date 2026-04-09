Νέες απειλές Τραμπ, στον αέρα η εκεχειρία: «Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία θα αρχίσουν τα πυρά»

Σφοδρές επιθέσεις προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η συμφωνία για εκεχειρία.

Νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, λόγω της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ δεν θα φύγουν γύρω από την περιοχή του Ιράν, ώσπου να τηρηθεί η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Όλα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και μέλη του στρατιωτικού προσωπικού θα παραμείνουν στις θέσεις τους έως ότου το Ιράν συμμορφωθεί πλήρως με «την πραγματική συμφωνία».

Και προειδοποίησε: «Αν, για οποιονδήποτε λόγο, αυτό δεν συμβεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε "θα αρχίσουν τα πυρά", με μεγαλύτερη ένταση και ισχύ από οτιδήποτε έχει δει ποτέ κανείς. Είχε συμφωνηθεί εδώ και πολύ καιρό και, παρόλη την ψεύτικη ρητορική περί του αντιθέτου - ΟΧΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ και, το Στενό του Ορμούζ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ & ΑΣΦΑΛΕΣ. Στο μεταξύ, ο σπουδαίος μας Στρατός φορτώνει και ξεκουράζεται, προσβλέποντας, μάλιστα, στην επόμενη Κατάκτησή του. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!».

