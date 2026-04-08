Ξέφυγαν τα πράγματα σε φαστφουντάδικο της Αγγλίας: Του έβγαλε όπλο για λάθος σως σκόρδου

Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει πελάτη σε φαστφουντάδικο του Λονδίνου να απειλεί με όπλο τον υπάλληλο επειδή του έβαλε λάθος σως σκόρδου στην παραγγελία.

Στην επιφάνεια έρχεται ένα βίντεο ντοκουμέντο από ένα βίαιο περιστατικό που σημειώθηκε σε φαστφουντάδικο της Αγγλίας την παραμονή Χριστουγέννων του 2025. Όπως φαίνεται από τα πλάνα της κάμερας ασφαλείας, ένας άνδρας τραβάει όπλο και απειλεί τον υπάλληλο, επειδή έκανε λάθος στην παραγγελία του.

Αρχικά ο 18χρονος Marwan Khadir, διαφωνεί και έχει έναν έντονο διάλογο με τον υπάλληλο του καταστήματος για το πόσες σως σκόρδου είχε παραγγείλει, ενώ παραπονιόταν ότι δεν είχαν συμπεριλάβει πατάτες στην παραγγελία.

Αφού φάνηκε πως το ζήτημα λύθηκε, ο νεαρός επέστρεψε στο διαμέρισμά του, για να διαπιστώσει ότι η παραγγελία του εξακολουθούσε να είναι λανθασμένη. Τότε ο Khadir επέστρεψε στο κατάστημα με ένα ψεύτικο όπλο και είπε στον υπάλληλο: «Ζήτησα τρεις σως σκόρδου και τρεις μαγιονέζες. Γιατί μου δίνεις τέσσερις σως μπέργκερ;»

Ξαφνικά πηδάει πάνω στον πάγκο, βγάζει το όπλο και πιάνει τον τρομοκρατημένο υπάλληλο από τον καρπό, λέγοντάς του: «Θα σε σκοτώσω τώρα, είσαι τρελός;».

Το θύμα κατήγγειλε την επίθεση ανήμερα των Χριστουγέννων, ενώ ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία στις 2 Ιανουαρίου.

Η σύλληψη του δράστη

Πλάνα από κάμερα σώματος δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να εισβάλλουν στο σπίτι του Khadir και να φωνάζουν: «Ένοπλη αστυνομία, βγες στην εξώπορτα, τα χέρια πάνω από το κεφάλι».

Στη συνέχεια εμφανίζεται με τα χέρια στο κεφάλι, ενώ οι αστυνομικοί εντοπίζουν στο σπίτι του, το όπλο που αποδεικνύεται ότι είναι ρέπλικα. Οι αστυνομικοί βρήκαν το ψεύτικο όπλο κρυμμένο πίσω από ένα κομοδίνο. Την Τρίτη (7/4) καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση στο Δικαστήριο του Woolwich.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν γρήγορα να τον ταυτοποιήσουν μέσω εκτεταμένης ανάλυσης καμερών ασφαλείας και οικονομικών στοιχείων, καθώς και μέσω ελέγχων σε κατοίκους της περιοχής, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Επίσης πραγματοποίησαν εκτεταμένη έρευνα τηλεφωνικών δεδομένων για να εντοπίσουν τη διεύθυνσή του και συνεργάστηκαν με την υπηρεσία όπλων για την έκδοση ενταλμάτων πριν από τη σύλληψή του.

