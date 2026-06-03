Πόλεμος στην Ουκρανία: Διπλωματικό άνοιγμα προς τον Πούτιν ετοιμάζουν Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία 

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία εξετάζουν κοινή διπλωματική πρωτοβουλία για συνομιλίες με τη Ρωσία, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε μια πιθανή στροφή στη διπλωματική στρατηγική για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν το ενδεχόμενο κοινής πρωτοβουλίας για άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας με τη Ρωσία και τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, οι τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις συζητούν με την ουκρανική πλευρά ένα πλαίσιο πιθανών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο εμπολέμων, με στόχο την αναζήτηση διεξόδου από τη σύγκρουση που διαρκεί πλέον πέντε χρόνια.

Αναζήτηση διπλωματικού «παραθύρου»

Οι συζητήσεις φέρονται να εντείνονται σε μια συγκυρία όπου οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, ενώ στο πεδίο των μαχών καταγράφονται εξελίξεις που επηρεάζουν τις ισορροπίες.

Παράλληλα, ευρωπαϊκές πηγές εκτιμούν ότι οι συνθήκες ενδέχεται να δημιουργούν ένα περιορισμένο «παράθυρο» για την έναρξη διαπραγματεύσεων, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και ένας ακόμη δύσκολος χειμώνας για την Ουκρανία.

Ο ρόλος της Ουκρανίας στις αποφάσεις

Όπως διευκρινίζεται, οποιαδήποτε τελική απόφαση για την προώθηση συνομιλιών με τη Ρωσία θα ληφθεί από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τους Ευρωπαίους συμμάχους να τονίζουν ότι δεν προτίθενται να ασκήσουν πίεση για επιλογές με τις οποίες δεν συμφωνεί το Κίεβο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να έχει επαφές με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς το προσεχές διάστημα.

Επιφυλάξεις και έντονες διαφωνίες

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν οι έντονες επιφυλάξεις στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Ορισμένοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ρωσία δεν έχει δείξει πρόθεση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας τις σκληρές απαιτήσεις που εξακολουθεί να προβάλλει η Μόσχα.

Σύμφωνα με αυτή την οπτική, προτεραιότητα θα πρέπει να παραμείνει η ενίσχυση της Ουκρανίας με στρατιωτική και οικονομική στήριξη, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση των κυρώσεων προς τη Ρωσία, αντί για μια πρόωρη έναρξη συνομιλιών χωρίς σαφείς εγγυήσεις αποτελέσματος.

Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο έντονων διπλωματικών διεργασιών το επόμενο διάστημα.

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