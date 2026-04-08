Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Κατάπαυση πυρός, πανηγυρίζει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε να αναβάλει για 10 ημέρες την καταστροφική επίθεση που απειλούσε ότι θα διατάξει να εξαπολυθεί εναντίον του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε το βράδυ της Τρίτης (7/4) πως δέχεται να αναστείλει, για δύο εβδομάδες, τους καταστροφικούς βομβαρδισμούς που απειλούσε να διατάξει να εξαπολυθούν εναντίον πολιτικών υποδομών του Ιράν και δήλωσε διατεθειμένος να αποδεχτεί επίσης να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός αν η Τεχεράνη ανοίξει «πλήρως» το στενό του Χορμούζ, θαλάσσια αρτηρία καίριας σημασίας για την παγκόσμια οικονομία.

«Συμφωνώ να αναβάλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν για δύο εβδομάδες», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, ενώ δεν απέμενε παρά λιγότερη από μιάμιση ώρα προτού εκπνεύσει το τελεσίγραφο που είχε απευθύνει στην Ισλαμική Δημοκρατία, έπειτα από συζήτησή του με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ και τον αρχηγό του πακιστανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ -το Ισλαμαμπάντ, το οποίο διατηρεί σχέσεις τόσο με την Ουάσιγκτον όσο και με την Τεχεράνη, έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο.

Ανοίγει το Στενό του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε ότι η χώρα του δέχεται να ανοίξει πλήρως το στενό του Χορμούζ στο πλαίσιο ανακωχής διάρκειας δύο εβδομάδων, υπό τον ότι θα σταματήσουν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ. «Αν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν σταματήσουν, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους», ανέφερε ο κ. Αραγτσί μέσω X, εξ ονόματος του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

«Για περίοδο δύο εβδομάδων, θα είναι εφικτή η ασφαλής διέλευση από το στενό του Χορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών περιορισμών», πρόσθεσε, λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε από τις δυο πλευρές πως οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να διαπραγματευτούν για δυο εβδομάδες τον τερματισμό του πολέμου.

«Αποφασίστηκε στο ανώτατο επίπεδο ότι το Ιράν θα διεξαγάγει, για περίοδο δύο εβδομάδων» διαπραγματεύσεις «με την αμερικανική πλευρά στο Ισλαμαμπάντ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

«Αυτό δεν σημαίνει το τέλος του πολέμου» και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών παρά «αφού» ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, τόνισε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να παραταθεί εάν υπάρξει «συμφωνία των δυο πλευρών» για αυτό.

Η κατάπαυση του πυρός θα εφαρμοστεί παντού

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους συμφώνησαν να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός «παντού», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, στο πλαίσιο μεσολάβησης του Πακιστάν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που διαρκεί πλέον πάνω από πέντε εβδομάδες.

«Με τη μέγιστη ταπεινότητα, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με τους συμμάχους τους, συμφώνησαν (να εφαρμοστεί) άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλων χωρών, με άμεση ισχύ», ανέφερε ο Σαρίφ μέσω X, πληκτρολογώντας αυτές τις τρεις τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα.

Πανηγυρισμοί στην Τεχεράνη

Μεγάλο πλήθος υποστηρικτών της κυβέρνησης του Ιράν κατέκλυσε δρόμους της πρωτεύουσας Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες που κλείστηκε ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία και τις ΗΠΑ.

Πολύς κόσμος γέμισε την πλατεία της Επανάστασης, στο κέντρο της πόλης, μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο SNN, που θεωρείται ότι πρόσκειται στην παραστρατιωτική δύναμη των Μπασίτζ. Ρεπόρτερ του δικτύου επιτόπου έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «υποκλίθηκε» στο Ιράν, ότι αποδέχθηκε τις αξιώσεις του.

«Το ότι η θέση μας στο στενό του Χορμούζ ενισχύθηκε σημαίνει ότι το Ιράν νίκησε», δήλωσε Ιρανή στο ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, μιλώντας για «την εκδίκησή μας εναντίον αυτού που διατεινόταν πως έχει τον μεγαλύτερο και πιο προηγμένο στρατό στον κόσμο», προφανώς αναφερόμενη στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Η τιμή του βαρελιού του WTI υποχωρεί κατά σχεδόν 18%

Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές αργού, συνεχίζει τη θεαματική πτώση της τις πρώτες πρωινές ώρες, κατά σχεδόν 18%, μετά τις αναγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησης του Ιράν περί κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες και έναρξης διαπραγματεύσεων ανάμεσά τους στο Πακιστάν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια. Πριν από τις ανακοινώσεις, η τιμή του WTI είχε αυξηθεί κατά περίπου 70% από το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου.

