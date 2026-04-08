Η «Κοσμογονία» των Blazin' Quartet

Το Gazzetta άκουσε τον δίσκο «Cosmogonie» των Blazin' Quartet. Η δημιουργία του κόσμου μέσα από την ανατολίτικη μουσική φιλοσοφία και την περιπέτεια της τζαζ.

Η φλόγα τρεμοσβήνει και ο δολοφόνος παίρνει το ασανσέρ. Ασύνδετες εικόνες που γεφυρώνει η τζαζ και ο Μάιλς Ντέιβις, ο τιτάνας του είδους. Ο δημιουργός, ο Λουί Μαλ, ευχαριστεί για τη μουσική και την ατμόσφαιρα και μετά δίνει τον φακό και τη νότα στην Κιβωτό της Ελένης Βιτάλη. Οι Έλληνες την καταλαβαίνουν αμέσως και οι υπόλοιποι Βαλκάνιοι συγκατανεύουν ακούγοντας τα μουσικά τοπία της πατρίδας και της μάνας γης. Και ύστερα έρχεται ο Γκλεν Γκουλντ, το πιάνο και ο Μπαχ. Το τέλος αυτής της εισαγωγής πριν την εισαγωγή θα μπει με μελοποιημένο «Άξιον Εστί». Ελύτης, Θεοδωράκης και ποίηση, ποίηση, ποίηση.

Η παύση μας οδηγεί στη ανοιχτωσιά της λευκής σελίδας και στην παντοτινή σύναξη των ιεραποστόλων του δρόμου και του περιθωρίου, των τζαζ παικτών. Σε αυτή την παρέα κάτι έχει να προσθέσει ο Μπρέγκοβιτς, ο Σαββόπουλους και ίσως και ο Μορικόνε.Το σίγουρο είναι ότι η μουσική ήταν εκεί όταν ο ήλιος βρυχήθηκε. Το ηλιακό κύμα ταξίδεψε και ο Μότσαρτ με τον Μπετόβεν το φρόντισαν και το άφησαν να προχωρήσει εν ειρήνη. Ο νέος κόσμος ξεκινούσε και ανάμεσα στα βουνά και τα λαγκάδια γαλάζιο νερό και λαμπερό αστρικό φως έρρεε. Ο λυγμός της τρομπέτας έφερνε τον ήχο και το ταξίδι που κάνουμε ακόμη, έφερνε το άλμπουμ «Cosmogonie» των Blazin' Quartet.

Οι μαθηματικές/μουσικές πράξεις του «Cosmogonie»



Το κουαρτέτο φλέγεται, μα η φωτιά δεν καίει, αναδημιουργεί! Κεντρικό πρόσωπο του συγκροτήματος ο Srdjan Ivanovic, ο ντράμερ και αυτός που διευθύνει το εγχείρημα και το μήνυμά του. Αυτή η δημιουργία ξανά μας πάει εκεί που όλα είναι πιθανά και όλα είναι ήσυχα, ατμοσφαιρικά, παραισθητικά, νοητικά. Οι πλανήτες στροβιλίζονται και κάτω από τους ήχους του κλασικού βαλς, τα αστέρια ξεσπάνε στον δικό τους χορό, στη δική τους χαρά και λύπη, στη δική τους ευφορία χάνονται και στη δική τους βροχή γεννούν ανθρώπους, ζώα, θάλασσες, γη. Η οδύσσεια του διαστήματος συναντά τον χορό των άστρων και τους κρυμμένους στίχους του Νίκου Καρούζου. Ο ποιητής που έβαλε την άνοιξη στο πέτο θα μπορούσε να δεχτεί τις μαθηματικές/μουσικές πράξεις του τζαζ συνόλου, την «Κοσμογονία» μέσα από ένα άλμπουμ όπως αυτό.

Οι Blazin' Quartet εξερευνούν τη δημιουργία του κόσμου και «ακούνε» την κίνηση του ουρανού, τους πόνους της γαίας και το σπάσιμο των εσωτερικών, πύρινων, κλωστών του σύμπαντος. Ο αυτοσχεδιασμός της τζαζ και η μυσταγωγία της ανατολίτικης μουσικής φιλοσοφίας αναμειγνύονται για να δώσουν τον ήχο υποχώρησε κάτω από την ανάγκη του ανθρώπου να μιλήσει.

Η σταθερότητα της φιλοσοφίας και το απρόβλεπτο της ύπαρξης



Ακούγοντας το «Cosmogonie» καταλαβαίνεις ότι την εσωτερική συνέχεια του ανθρώπου και την σταθερή αντήχηση του σύμπαντος δύσκολα θα την αποκωδικοποιήσουμε. Μπορούμε, όμως, να συνομιλήσουμε μέσα από μουσικές συνθέσεις που κρατούν τη σταθερότητα της φιλοσοφίας και το απρόβλεπτο της ύπαρξης. Ο δίσκος είναι μια σουίτα, σχεδιασμένη να ακούγεται ως ενιαίο έργο. Το άλμπουμ αποτελείται από δεκατρία κομμάτια, εμπνευσμένα και ονομασμένα από την ιστορία της δημιουργίας του κόσμου, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Και εδώ θα μπορούσε να μπει μια μικρή παύση για να κάνουμε τη σύνδεση με τις οβιδιακές μεταμορφώσεις. Το απόλυτο τίποτα περνά στο χάος και το χάος στο φως και αυτό στη διαρκή έκρηξη, στον μεγαμύθο! Και πάνω σε αυτό το ανείπωτο και ανίδωτο ακουμπούν η τρομπέτα, η κιθάρα, το κοντραμπάσο, τα τύμπανα και οι συνθέσεις. Το «Cosmogonie» αγκαλιάζει τον ήλιο, το φεγγάρι και τις απέθαντες σκιές μας.

INFO

Srdjan Ivanovic - BLAZIN' QUARTET

New Album

COSMOGONIE

(Rue Des Balkans / L'Autre Distribution)

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

Οι Blazin' Quartet:

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα)

Federico Casagrande (κιθάρα)

Mihail Ivanov (κοντραμπάσο)

Srdjan Ivanovic (συνθέσεις, τύμπανα)

Album Credits

Recorded by George Karyotis

Sierra Studio A

Mixed by Mathieu Pion

Mastered by Pierre-Emmanuel Meriaud

Produced by Srdjan Ivanovic

Cover art: Séverine Scaglia

Photo Credits: Γιώτα Εφραιμίδου

Επικοινωνία – Προβολή στα Media: Zuma Communications



Δείτε τους Blazin' Quartet σε μια από τις επόμενες συναυλίες τους:

15 Μαΐου - Soul, Θεσσαλονίκη

17 Μαΐου - Πορτοκάλι, Ζάκυνθος

18 Μαΐου - Half Note, Αθήνα

