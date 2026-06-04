Limp Bizkit & Viagra Boys: Αυτό το απόλυτα ευχάριστο μουσικό χάος!

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Limp Bizkit την Δευτέρα 15 Ιουνίου και στην Πλατεία Νερού για να κάνουν τον σχετικό... χαμό μπροστά στο κοινό τους!

Μετά από δεκαετίες προσμονής, η θρυλική μπάντα - που πέρασε από διάφορα... κύματα και αλλαγές - έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για ένα από τα πλέον αναμενόμενα shows των τελευταίων ετών. Οι Limp Bizkit θα εμφανιστούν στο Release την Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Επιτυχίες όπως το «Nookie» ή το «Rollin» καθόρισαν τη nu metal εποχή και καθιέρωσαν το συγκρότημα ως ένα από τα πιο εμβληματικά των '90s και των early '00s. Το nu metal είναι ένα σαν ένα υποείδος της εναλλακτικής metal μουσικής που κυριάρχησε στα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές του '00. Συνδυάζει τον σκληρό ήχο της heavy metal με στοιχεία από hip hop, funk, industrial, grunge και όχι μόνο.

Για τους Limp Bizkit το «Break Stuff» αποτέλεσε τον απόλυτο ύμνο της οργής και της εξέγερσης και ένα σήμα κατατεθέν των εκρηκτικών live τους.

Οι Limp Bizkit έχουν πίσω τους μία γεμάτη διαδρομή με δισκάρες και φοβερές συναυλίες. Μία εκ των συναυλιών τους που θα μείνει στην ιστορία είναι αυτή του Woodstock '99 (24 Ιουλίου 1999). Θεωρείται από τις πιο ιστορικές στιγμές στην πορεία της rock. Το συγκρότημα ξεσήκωσε ένα κοινό 200.000 ατόμων, με αποκορύφωμα την εκτέλεση του «Break Stuff», η οποία συνέπεσε με την εκκένωση των πύργων ήχου αλλά και με μία κατάσταση μεγάλης έντασης. Όσοι δεν θυμάστε εκείνη την συναυλία μπορείτε να ανατρέξετε στα δημοσιεύματα της εποχής, Η εμφάνισή τους αυτή παραμένει θρυλική για την ένταση και τον συμβολισμό της στην pop κουλτούρα της εποχής.

Μία πολύ δύσκολη στιγμή τους ήταν η απώλεια του μπασίστα Σαμ Ρίβερς σε ηλικία μόλις 48 ετών στις 18 Οκτωβρίου του 2025. Αυτή η απώλεια ενός ιδρυτικού μέλους της μπάντας ήταν και ένας βασικός λόγος που αποφάσισαν να συνεχίσουν ακόμα πιο δυναμικά και για να τιμήσουν την μνήμη του.

Από την άλλη θα έχουν την επιστροφή των Viagra Boys. Από το 2015 μέχρι σήμερα, το σχήμα από τη Στοκχόλμη έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές παρουσίες της σύγχρονης κιθαριστικής μουσικής, χτίζοντας ένα σύμπαν όπου το post-punk συναντά το noise rock, το funk, τη free jazz και μια καυστική και κοινωνική σάτιρα. Η ωμότητα και η δύναμη της μουσικής και των στίχων τους, τους έχει ανεβάσει για τα καλά επίπεδο ενώ είχαν εμφανιστεί στο Release του 2023.

Μετά το απόλυτα πετυχημένο Cave World το 2022, επέστρεψαν το 2025 με το Viagr Aboys. Πιο ωμός δίσκος, σαφώς πιο χορευτικός και με ένα μάλλον ειρωνικό στιλ τους ανεβάζει ακόμα περισσότερο επίπεδο και δείχνει ότι είναι μία μπάντα που δεν μένει στάσιμη και που είναι έτοιμη για ένα ακόμα δυναμικό και εξαιρετικό live. Ένα απόλυτα ευχάριστο μουσικό χάος. Αυτό το κάτι διαφορετικό που όλοι πάντα ζητάμε.

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