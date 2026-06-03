«Small Philosophies»: Της βαρυχειμωνιάς καλοκαιριά!

Το νέο album «Small Philosophies» της Alkyone είναι εδώ! Αυτή η δουλειά της είναι ανοιξιάτικο αεράκι, καλοκαιριά μες τον χειμώνα.

Σε ανεμοδαρμένη ύψη και σε βαθιές χαράδρες να πας! Εκεί να αγαπάς, εκεί να πετάς, εκεί να γελάς, τα χρόνια σου να κοιτά. Και το ημερολόγιο σου να κουβαλάς, να ξεφυλλίζεις, να γεμίζεις τις σελίδες του, να το φυλάς. Κι αν τα λόγια «πετάνε» και τα γραπτά μένουν, κόψε τα χαρτιά του μυστικού σου κόσμου και σκόρπισε τα στα λιβάδια που αγαπάς. Γίνε ένα Old Boy και μια όμορφη κυρία, μικρή, μεγάλη, ένοχη αθώα, γεμάτη χάρη και απονήρευτη αμαρτία. Κι αν όλα πάνε στραβά, κι αν όλα αποτύχουν, κρατά τον ουρανό που είδες, την ορθή γωνία της πέτρας… Διάλεξε την ώρα που θα πιείς τσάι και μαζί με τη φωτιά του συγχωρεμένου ξύλου για παρέα, ξεκίνα να φιλοσοφείς. Κάτι μπορεί να μάθεις, κάτι μπορεί να σώσεις.

Για να έχουν νόημα τα γραμμένα και τα ανείπωτα, οι σκέψεις οι βαθιές, οι ριζωμένες, οι ανάλαφρες, βρες την κατάλληλη μουσική, βρες ένα πιάνο, αυτό που άφησε ο Μάικλ Νίμαν, ή ο Φίλιπ Γκλας, ή ο Ντανίλ Τριφόνοφ, ή Μαξ Ρίχτερ και παίξε, παίξε με την ψυχή σου, παίξε για την ψυχή σου, για το κορμί σου, για τη ζωή σου, για τις ζωές των άλλων, για τα χρώματα που «πατήθηκαν» από γκρίζες μπότες, από τσιμεντένιες ερπύστριες, παίξε και γίνε της βαρυχειμωνιάς η καλοκαιριά. Παίξε και άκου την Alkyone, άκου το «Small Philosophies».

Για όλους τους τρελούς Πιερό του κόσμου!



Το νέο άλμπουμ της Alkyone είναι βγαλμένο από τις σελίδες της Έμιλυ Μπροντέ, τους πίνακες του Ρενουάρ, τα ποιήματα της Έμιλυ Ντίκινσον, τα γλυπτά που Μιχαήλ Άγγελου, τις ταινίες του Κριστόφ Κισλόφσκι. Οι ήχοι, οι μελωδίες, αυτού του άλμπουμ θα μπορούσαν να συνοδεύουν το adagio for strings του Samuel Barber και τα «δαιμονισμένα» δάχτυλά μας που ψάχνουν τα μάτια μας στα κουμπιά και στα δανεισμένα αυτιά μας που αναζητούν την ηχώ του κόσμου.

Η μουσική γλώσσα που έφτιαξε η Alkyone είναι γι’ αυτούς που βλέπουν τη φλόγα να τρεμοσβήνει, για τους τρελούς Πιερό του κόσμου τούτου, για την πρωινή περίπολο που χάθηκε, για το νήμα που κόπηκε απότομα και τίποτα δεν έχει σημασία πια. Το πιάνο που μας συντροφεύει είναι το μέσο για τον ωραιότερο ήχο του κόσμου, για τη μία και μοναδική ευλογία, για τη μία και μοναδική ύπαρξη της θείας δύναμης. Η Alkyone ήθελε τόσα να μας πει και δεν βρήκε λέξεις, αλλά νότες, ψιθύρους, θροΐσματα ψυχής και καθρέφτες που κρατάνε το σώμα του χρόνου και τα ρούχα του χώρου από το μέλλον.

Ένα ανθισμένο χέρι σας κρατά



Το άλμπουμ αποτελείται από 10 τραγούδια. Και εδώ δεν χρειαζόμαστε πληροφορίες, δεν χρειαζόμαστε κανένα δελτίο Τύπου. Η φωνή της Alkyone, η μουσική της σύνθεση, τα λόγια της, έχουν τη δική μας ευαισθησία που χάθηκε και βρέθηκε, το παιδί που μετρά ακόμα τα 400 χτυπήματα του Τριφό, τον σημερινό αγωνιστή πιτσιρικά που ξεκίνησε από τις σελίδες του Ντίκενς, τον έφηβο που άντεξε μέσα στην τρέλα του Trainspoting και το κορίτσι που παίζει σε λούπα τα κομμάτια της Alanis Morissette. Το «Small Philosophies» έχει την εξωστρέφεια του ανθρώπου που αφήνεται στον ελεύθερο εαυτό του, στη φύση, στο άγνωστο και στην αλήθεια του παιδιού που ζει, πάντα, μέσα μας. Το συναίσθημα ορίζει τη δημιουργία και φέρνει την ισορροπία στους καθαρούς ήχους, λόγια, εκφράσεις, samples, που χρησιμοποιεί η Alkyone. Τον δίσκο αυτό θα τον ακούσετε και θα νιώσετε ένα ανθισμένο χέρι να σας κρατά.

INFO

Alkyone

New Album

Small Philosophies

Credits

Music & lyrics - Zlatani Maria

Vocals, production, keyboards, piano - Zlatani Maria

Production, vocals, keyboards, mixing - Sotiris Noukas

Guitars - Thimios Papastergiou

Drums - Vasilis Bacharidis

Cello - Thodoris Papadimitriou

Mastering - Dave Collins

Featuring the New Conservatory of Edessa Children's Choir and Adult's Choir

Covers and artwork - Dimitris Mitsiopoulos

Original Photos - Alexia Tyriakidou

Artwork cover - Dimitris Mitsiopoulos

Original photo - Alexia Tyriakidou

Επικοινωνία & προβολή στα media: Zuma Communications

*Η Alkyone σε Spotify, YouTube, Instagram

